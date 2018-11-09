Старшеклассники Вороновской СШ привезли два диплома с областного турнира юных математиков





В первые дни каникул почти полсотни одаренных школьников съехались в Гродненский областной институт развития образования на областной турнир юных математиков. Приглашение на него получили лучшие по итогам заочного отбора. Первоначально было подано 24 заявки от команд, которые были готовы к борьбе за право попасть на очную встречу со своими соперниками. С задачами смогли справиться сем-надцать команд. И только восемь из них, по мнению жюри, представили наиболее полные и развернутые решения предложенных задач. Они же и встретились на втором этапе турнира.

Команду участников Вороновской СШ собирал и готовил учитель информатики Гайк Бетлемович Петросян. У него уже многолетний удачный опыт участия в подобных турнирах, три года подряд школьники возвращаются с дипломами.

Ребятам из разных классов предстояло командой решать математические задачи исследовательского характера, грамотно и убедительно представлять полученные результаты, аргументированно отстаивать свою точку зрения в публичных дискуссиях. Для этого нужно было не только применить знания, но и проявить творческий подход, чтобы убедить компетентное жюри в верности решения и отстоять позицию перед командой-оппонентом. Для Дмитрия Шлемпо, Александра Яцыны, Максима Родько, Ярослава Стефановича, Кирилла Масловского, Алексея Сушинского такая форма состязаний была в новинку, но этот первый опыт стал для них довольно успешным. Команда награждена дипломом третьей степени, а Максим Родько удостоен диплома победителя в номинации «Лучший рецензент».

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото автора.