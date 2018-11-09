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Тремя дипломами награждены радунские и жирмунские школьницы на Х областном конкурсе исследовательских работ «Хрустальная альфа»

10.11.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Тремя дипломами награждены радунские и жирмунские школьницы на Х областном конкурсе исследовательских работ «Хрустальная альфа»

Две награды — дипломы І и ІІІ степеней — в Радунскую школу привезли девятиклассницы Лилия Вечер, Карина Ковза с учителем истории Иваном Ивановичем Фесенко (на снимке 1) и девятиклассница Ангелина Жегздринь с учителем белорусского языка и литературы Аленой Александровной Черноус (на снимке 2).

Ученики Ивана Ивановича успешно выступают на «Хрустальной альфе»  не первый год. Из десяти представленных работ по истории и географии пять получили первые места, пять — вторые. И в текущем году кропотливый исследовательский труд по теме «Праз прызму часу: гісторыя і лёс званоў рымска-каталіцкіх касцёлаў і капліц сучаснага Радунскага дэканата Гродзенскай дыяцэзіі» был высоко оценен жюри.

—     Мы посвящаем свою работу малой родине, католикам района, чтобы верующие интересовались не только историей своего края, но и помнили: звон колокола — это голос Божий, — говорит Иван Фесенко. — Всего на территории Вороновщины 15 римско-католических костелов. Колокольный фонд составляет 35 единиц. Они — имущество храмов. Мы изучили 33. Очередь за пелясскими и заболотскими колоколами. В сборе материалов нам очень помогли ксендзы: Генрих Яблонский из Заболоти, Александр Адамович из Начи, Станислав Лабан из Беняконь, Юрий Беганский из Трокелей и особенно — Ян Петюн из Осовы. Откликнулись и краеведы: Ромуальд Бень из Конвелишек, Станислав Ковза и Ольга Новик из Радуни, Александр Васько из Полецкишек, а также верующие жители района.


Тремя дипломами награждены радунские и жирмунские школьницы на Х областном конкурсе исследовательских работ «Хрустальная альфа»

По словам Ивана Ивановича, их совместная с ребятами работа очень актуальна, ведь в Беларуси описаны православные колокола, а до римско-католических ход пока не дошел. Лилию Вечер и Карину Ковзу эта тема заинтересовала не случайно. Обе девочки — экскурсоводы народного историко-краеведческого музея. Лилия обратила внимание на хранящиеся там остатки колоколов с сохранившимися надписями. Где, кто и когда их отлил, задумалась она и предложила однокласснице Карине вместе заняться  исследованием. Интересных открытий и впечатлений осталось много. Особенно школьниц удивил тот факт, что колокола были отлиты в XVII-XXI столетиях в Польше, Литве, Пруссии и России. Правда, все секреты своей работы и ученицы, и Иван Иванович пока не раскрывают: через месяц планируют подготовить очерки и издать справочник.

Не менее интересная работа у Ангелины Жегздринь по теме «Біблейскія алюзіі ў паэтычным зборніку духоўнай паэзіі Рыгора Барадуліна «Ксты». Давняя любовь к творчеству этого автора у ее учителя Алены Черноус. Еще будучи студенткой Алена Александровна побывала на презентации сборника «Ксты», пообщалась с автором. На своих уроках она старается приобщить детей к поэзии Бородулина. Пришелся по душе поэт и Ангелине, которая сама пишет стихи.

— Я очень люблю читать, — делится девятиклассница. — К духовной литературе меня приобщил наш ксендз-викарий Павел Романовский, который подарил мне книгу «Небо сильнее нас» Вильгельма Хюнерманна. Мне нравится размышлять над прочитанным, чувствовать каждую строчку стихотворения, каждую мысль.

Сейчас, несмотря на большую занятость (девочка готовится к экзаменам за курс базовой школы, уже подтягивает нужные предметы для поступления в вуз МЧС), час в день Ангелина обязательно посвящает любимым книгам.


Тремя дипломами награждены радунские и жирмунские школьницы на Х областном конкурсе исследовательских работ «Хрустальная альфа»

 Дипломом ІІ степени десятиклассница Жирмунской школы Ангелина Светлович порадовала своего учителя немецкого языка Антонину Ивановну Родион (на снимке 3). Для этого дуэта третье участие в «Хрустальной альфе» стало успешным — изучение опыта Германии в решении проблем с бытовыми отходами и данной ситуации в Беларуси жюри посчитало актуальным. Тем более, что Ангелина проецировала эту тему на свой район и родные Жирмуны. Чтобы исследование было полным, проконсультировалась у специалистов Вороновского РУП ЖКХ и райинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. Проанализировала, как в ее семье утилизируются домашние отходы. А сделать это на немецком языке для девочки не составило особого труда. С 6 класса она дополнительно занимается этим языком, в областной олимпиаде по предмету дважды взяла третье место.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото автора и Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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Две награды — дипломы І и ІІІ степеней — в Радунскую школу привезли девятиклассницы Лилия Вечер, Карина Ковза с учителем истории Иваном Ивановичем Фесенко (на...
 
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