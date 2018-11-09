Проведем время с пользой



11 ноября

Историко-познавательный час «Первая мировая война на Беларуси» (Порозовская библиотека-центр краеведения. Начало в 16.30).

Литературное путешествие «Поэт из страны детства» (Корнадская библиотека-центр эстетического воспитания. Начало в 14.00).



13–14 ноября



Городской конкурс среди детей и молодежи джазовой и эстрадной музыки «GrodnoYoungJAZZ-2018» (Филиал №1 «Концертный зал» ГУ «Гродненский городской центр культуры», г. Гродно, ул. Дзержинского, 1. Начало 13 ноября в 11.00, 14 ноября в 11.00).



14 ноября



Библиографический урок «Книга и компьютер. Ресурсы интернета» (Свислочская районная библиотека. Начало в 12.00).

Урок информационной культуры «Путешествие по книжным сокровищницам Беларуси» (Свислочская детская библиотека. Начало в 14.00).



15 ноября



Театрализованный праздник «Кошкин дом» (Гринковский сектор культуры и досуга. Начало в 15.15).



16 ноября



Концертная программа «Хлеб – наш гонар праз вякі», посвященная Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса Свислочского района (Центр культуры и народного творчества. Начало в 14.00).



Концерт «Ганарымся і паважаем Вас» (Новодворский сельский филиал-клуб. Начало в 14.00).



Праздничный концерт «Поклон вам низкий, наши земляки!» (г. п. Б. Берестовица, ГУК «Берестовицкий районный центр культуры и народного творчества». Начало в 12.00).



Районный тематический концерт «Спасибо за честный ваш труд!» (г. Волковыск, Волковысский городской Дом культуры. Начало в 14.00).



17 ноября



Праздничный концерт «Кланяемся вам, хлеборобы» (Ханчицкий сельский филиал-клуб. Начало в 14.30).



18 ноября



Концертная программа «Песней славим ваш труд» (Порозовский сектор культуры и досуга. Начало в 17.00).



Концерт «Поклон вам низкий, наши земляки» (Незбодичский сельский филиал-клуб. Начало в 14.00).



Клубный огонек «В кругу друзей» (Великосельский сельский филиал-клуб. Начало в 19.00).



Концертная программа «Мы вас песней поздравить хотим» (Тиховольский сельский филиал-клуб. Начало в 17.00).



Концертная программа «Примите добрые слова вы в благодарность за дела» (Хоневичский сельский филиал-клуб. Начало в 15.00).