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Проведем время с пользой

10.11.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Проведем время с пользой
11 ноября
Историко-познавательный час «Первая мировая война на Беларуси» (Порозовская библиотека-центр краеведения. Начало в 16.30).
Литературное путешествие «Поэт из страны детства» (Корнадская библиотека-центр эстетического воспитания. Начало в 14.00).


13–14 ноября


Городской конкурс среди детей и молодежи джазовой и эстрадной музыки «GrodnoYoungJAZZ-2018» (Филиал №1 «Концертный зал» ГУ «Гродненский городской центр культуры», г. Гродно, ул. Дзержинского, 1. Начало 13 ноября в 11.00, 14 ноября в 11.00).


14 ноября


Библиографический урок «Книга и компьютер. Ресурсы интернета» (Свислочская районная библиотека. Начало в 12.00).
Урок информационной культуры «Путешествие по книжным сокровищницам Беларуси» (Свислочская детская библиотека. Начало в 14.00).


15 ноября


Театрализованный праздник «Кошкин дом» (Гринковский сектор культуры и досуга. Начало в 15.15).


16 ноября


Концертная программа «Хлеб – наш гонар праз вякі», посвященная Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса Свислочского района (Центр культуры и народного творчества. Начало в 14.00).


Концерт «Ганарымся і паважаем Вас» (Новодворский сельский филиал-клуб. Начало в 14.00).


Праздничный концерт «Поклон вам низкий, наши земляки!» (г. п. Б. Берестовица, ГУК «Берестовицкий районный центр культуры и народного творчества». Начало в 12.00).


Районный тематический концерт «Спасибо за честный ваш труд!» (г. Волковыск, Волковысский городской Дом культуры. Начало в 14.00).


17 ноября


Праздничный концерт «Кланяемся вам, хлеборобы» (Ханчицкий сельский филиал-клуб. Начало в 14.30).


18 ноября


Концертная программа «Песней славим ваш труд» (Порозовский сектор культуры и досуга. Начало в 17.00).


Концерт «Поклон вам низкий, наши земляки» (Незбодичский сельский филиал-клуб. Начало в 14.00).


Клубный огонек «В кругу друзей» (Великосельский сельский филиал-клуб. Начало в 19.00).


Концертная программа «Мы вас песней поздравить хотим» (Тиховольский сельский филиал-клуб. Начало в 17.00).


Концертная программа «Примите добрые слова вы в благодарность за дела» (Хоневичский сельский филиал-клуб. Начало в 15.00).

 
Теги: Гродно
 
 
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11 ноябряИсторико-познавательный час «Первая мировая война на Беларуси» (Порозовская библиотека-центр краеведения. Начало в 16.30).Литературное путешествие...
 
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