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С гриппом нам не по пути

10.11.2018 — Разное | Свислочская газета  
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С гриппом нам не по пути
По данным районного центра гигиены и эпидемиологии, на 8 ноября на Свислоччине привито 3 745 человек, что составляет 25% от плана. На этой неделе списки привитых коллективов пополнили ИООО «ВестЛоджинг», СУП «Ханчицы-Неман», Свислочский филиал Гродненского облпотребобщества, КСУП «Стракели», Свислочское лесничество ГЛХУ «Волковысский лесхоз», отдел образования, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, редакция районной газеты. В числе привитых и  работники Свислочского УЭС.

Здесь прививочную кампанию развернули заведующий терапевтическим отделением Свислочской поликлиники Алена Чижик и медсестра учреждения Ирина Горбатенко.

С гриппом нам не по пути


В первых рядах идет на консультацию к врачу, а затем на прививку к медсестре Александр Богдан. Для него прививочная кампания важное и нужное дело: воспитание в семье медицинских работников дает о себе знать.
От гриппа вакцинируемся всей семьей, – рассказывает Александр. – Супруга Анна, находясь в декретном отпуске, за прививкой обратилась в поликлинику. Прививаем от гриппа и старшую дочь.
К Александру присоединяются коллеги-мужчины. Медицинская сестра Ирина Аркадьевна говорит, что ежегодно в прививочную кампанию наблюдает одни и те же лица. Положительно относится к прививкам против гриппа и Татьяна Назаренко. В этот раз она единственная из женской половины, кто вызвался привиться.
Была у меня раньше женская компания, но, к сожалению, многие у нас уже не работают: кто-то пенсионного возраста достиг, кто-то сменил место жительства, – рассказывает Татьяна. – Тем не менее традицию не меняю.

Прививочная кампания против гриппа всегда организованно и на высоком уровне проходит в Свислочском филиале «Гроднооблтопливо». В коллективе сформировался костяк из десяти человек, в числе которых руководитель предприятия Геннадий Жалоба. Они из года в год прививаются в сезон массовой вакцинации населения.
Мы поинтересовались у работников предприятия, откуда такое положительное отношение к профилактическому мероприятию и в то же время проявление ответственности к своему здоровью и здоровью своих коллег.

 

Геннадий ЖАЛОБА, директор:

С гриппом нам не по пути


От гриппа прививается 40% коллектива, я в том числе. Считаю, что в любом коллективе руководитель должен являться положительным примером для подражания. Не хочу сглазить, но последние годы практически не болею простудными заболеваниями. Как сказала терапевт Ирина Шульская, иммунитет выработался.

 

Наталья БЕЛЕНЯ, главный бухгалтер:

С гриппом нам не по пути


– Прививаемся с коллегой очень давно, и никаких вопросов с простудой. Сама вакцинируюсь против гриппа и другим советую. Считаю, что в первую очередь прививаться нужно тем, кто уязвим к ОРВИ. Постоянно вакцинируются от гриппа моя сестра с супругом, у них тоже никаких нареканий на прививки, только положительные отзывы. Хотелось бы и дочь приобщить к благому делу, но боится уколов. Поэтому пока не настаиваю на прививке, а подрастет, проведу профилактическую беседу.

 

Тамара ДИКЕРТ, главный экономист:

С гриппом нам не по пути

 
– Я уже и не могу вспомнить, сколько лет прививаюсь от гриппа. Чувствую себя после прививки хорошо, зимой на простудные заболевания не жалуюсь. Начала прививаться благодаря врачу-терапевту УЗ «Свислочская ЦРБ» Ирине Шульской, которая пришла как-то в коллектив и провела с нами хорошую разъяснительную работу, касающуюся темы вакцинации населения.

 

Елена КЕДИК.

Фото автора.

 
 
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По данным районного центра гигиены и эпидемиологии, на 8 ноября на Свислоччине привито 3 745 человек, что составляет 25% от плана. 
 
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