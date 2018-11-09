Транзит товаров через Беларусь в январе-сентябре увеличился на 18%

За первые 9 месяцев года увеличился транзит товаров.

Согласно данным, которые предоставили в Государственном таможенном комитете, за январь-сентябрь через территорию Беларуси транзитом проследовало товаров объемом 49,5 млн. тонн. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года показатель вырос на 18%.

Из года в год наблюдается рост транзита российских товаров. За первые девять месяцев года через Беларусь проследовало более 43 млн. тонн товаров, что на 20% больше чем в прошлом году за аналогичный период времени.

В таможенном комитете подчеркнули, что транзитный потенциал Беларуси ежегодно растет. Этому также способствует тот факт, что ведомство проводит работу, направленную на снижение необходимого времени для таможенных операций.

Ранее сообщалось, что на торгах 9 ноября евро и российский рубль подешевели по отношению к белорусской валюте.

Белновости.