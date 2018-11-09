ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На ул. Луцкой в новом микрорайоне многодетные семьи высаживают деревья

10.11.2018 10:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Подробная информация будет позже, пока только фотофакт.:


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60497.php

На ул. Луцкой в новом микрорайоне многодетные семьи высаживают деревья

Ранее Горисполком призвал жителей города подключиться к акции - 1000 деревьев к 1000-летию Бреста.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60497.php

На ул. Луцкой в новом микрорайоне многодетные семьи высаживают деревья  На ул. Луцкой в новом микрорайоне многодетные семьи высаживают деревья


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60497.php

На ул. Луцкой в новом микрорайоне многодетные семьи высаживают деревья

На деревьях повязаны ленточки - их количество указывает на количество детей в семье, которая их высадила.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60497.php

На ул. Луцкой в новом микрорайоне многодетные семьи высаживают деревья

Работают дружно, помощь оказывают работники ЖКХ.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60497.php

На ул. Луцкой в новом микрорайоне многодетные семьи высаживают деревья


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60497.php

На ул. Луцкой в новом микрорайоне многодетные семьи высаживают деревья


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60497.php

На ул. Луцкой в новом микрорайоне многодетные семьи высаживают деревья

На последней фото - Оксана, организатор и идейный вдохновитель мероприятия.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60497.php

На ул. Луцкой в новом микрорайоне многодетные семьи высаживают деревья

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подробная информация будет позже, пока только фотофакт.: Ранее Горисполком призвал жителей города подключиться к акции - 1000 деревьев к 1000-летию Бреста. На...
 
Новости дня
Новости разные
 
Украинский эксперт о Лукашенко-миротворце: Ты его в дверь, а он в окно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.11.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика