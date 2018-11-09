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На ул. Луцкой в новом микрорайоне многодетные семьи высаживают деревья
10.11.2018 10:44 — Разное | Виртуальный Брест
Подробная информация будет позже, пока только фотофакт.:
Ранее Горисполком призвал жителей города подключиться к акции -
На деревьях повязаны ленточки - их количество указывает на количество детей в семье, которая их высадила.
Работают дружно, помощь оказывают работники ЖКХ.
На последней фото - Оксана, организатор и идейный вдохновитель мероприятия.
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