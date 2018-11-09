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ГАИ переведена на усиленный вариант несения службы - туман...
10.11.2018 10:44 — Разное | Виртуальный Брест
В связи со сложными погодными условиями и уменьшением светового дня, а также в целях обеспечения безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья людей, а также контроля за соблюдением всеми участниками дорожного движения
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В связи со сложными погодными условиями и уменьшением светового дня, а также в целях обеспечения безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья...
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