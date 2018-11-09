ГАИ переведена на усиленный вариант несения службы - туман...

В связи со сложными погодными условиями и уменьшением светового дня, а также в целях обеспечения безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья людей, а также контроля за соблюдением всеми участниками дорожного движения ПДД сотрудники Госавтоинспекции будут переведены на усиленный вариант несения службы.



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Инспектора ГАИ , особенно в вечернее и ночное время суток, ориентированы на своевременное выявление и пресечение грубых нарушений Правил дородного движения, как со стороны водителей, так и пешеходов, оказание помощи участникам дорожного движения.



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Уважаемые участники дорожного движения, будьте внимательны и осторожны на дороге! Соблюдайте Правила дорожного движения!