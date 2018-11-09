С целью предупреждения пожаров и гибели людей от них по причине неосторожного обращения с огнем при курении, в районе с 12 по 30 ноября будет проходить республиканская акция «Не прожигай свою жизнь!».





Она состоит из 4-х этапов, первый из которых стартует 12 ноября в общественном транспорте, на остановках общественного транспорта, на рынках, автовокзалах и автостанциях, железнодорожных станциях.

На втором этапе с 13 по 20 ноября будут рассказывать о проблеме гибели из-за непотушенной сигареты и напомнят правила безопасности на предприятиях, в организациях в учреждениях здравоохранения и пунктах общественного питания.

С 21 по 27 ноября эту же тему продолжат в ВУЗАх и ССУЗах. На завершающем этапе с 28 по 30 ноября финальные мероприятия пройдут в местах массового пребывания людей.

В обучении населения правилам безопасности, кроме работников МЧС, примут участие активисты районных отделений БМООСП, клубов юных спасателей, студенты, представители общественных объединений, учреждений культуры.

Для привлечения внимания к акции работники МЧС продумали множество форм подачи информации: буклеты, беседы, конкурсы, викторины, розыгрыши призов и т.д.

Спасатели призывают не оставаться равнодушными, принимать участие в акции и не прожигать свою жизнь!