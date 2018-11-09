ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Акция «Не прожигай свою жизнь!»

10.11.2018 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

С целью предупреждения пожаров и гибели людей от них по причине неосторожного обращения с огнем при курении, в районе с 12 по 30 ноября  будет проходить республиканская акция «Не прожигай свою жизнь!».

Акция «Не прожигай свою жизнь!»

Она состоит из 4-х этапов, первый из которых стартует 12 ноября в общественном транспорте, на остановках общественного транспорта, на рынках, автовокзалах и автостанциях, железнодорожных станциях.

На втором этапе с 13 по 20 ноября будут рассказывать о проблеме гибели из-за непотушенной сигареты и напомнят правила безопасности на предприятиях, в организациях в учреждениях здравоохранения и пунктах общественного питания.

С 21 по 27 ноября эту же тему продолжат в ВУЗАх и ССУЗах. На завершающем этапе с 28 по 30 ноября финальные мероприятия пройдут в местах массового пребывания людей.

В обучении населения правилам безопасности, кроме работников МЧС, примут участие активисты районных отделений БМООСП, клубов юных спасателей, студенты, представители общественных объединений, учреждений культуры.

Для привлечения внимания к акции работники МЧС продумали множество форм подачи информации: буклеты, беседы, конкурсы, викторины, розыгрыши призов и т.д.

Спасатели призывают не оставаться равнодушными, принимать участие в акции и не прожигать свою жизнь!

 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С целью предупреждения пожаров и гибели людей от них по причине неосторожного обращения с огнем при курении, в районе с 12 по 30 ноября ...
 
Новости дня
Новости разные
 
ГАИ переведена на усиленный вариант несения службы - туман...
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.11.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика