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А вы играли в «Энкаунтер»?

10.11.2018 — Разное | Газета Авангард  
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В нынешнем году на весенних каникулах проходила открытая областная интерактивная виртуальная игра «Энкаунтер», учредителями которой стали главное управление образования Гомельского облисполкома и Гомельский государственный областной Дворец творчества детей и молодежи. Участие в ней приняли 38 команд, среди которых ребята из Коммунаровской средней школы.

А вы играли в «Энкаунтер»?

Весенняя схватка включала 5 конкурсных дней. На протяжении этого времени в сети Интернет размещались различные задания, которые игроки выполняли на местности и на время. Главной темой игры стала тема малой родины. Творческие состязания требовали от ребят разносторонней подготовки: находчивости, фантазии, креативности и, конечно же, знания истории родного края.
По результатам игры команда Коммунаровской средней школы заняла 1-е место. Им достался Банк игры и орден 1 степени «Чемпион». Кстати, еще одна команда школы заняла 4-е место и получила орден 1 степени «За стремление к победе». Отдел образования, спорта и туризма Буда-Кошелевского райисполкома удостоен статуэтки «За вклад в развитие».
Ребята решили не останавливаться на достигнутом и приняли участие во втором этапе интерактивной игры, который длился целое лето. Согласно заданию игроки должны были участвовать в полезных делах. И здесь школьники снова проявили себя с лучшей стороны. Они убирали памятник, благоустраивали территорию агрогородка, проводили интерактивные игры с детьми, в качестве экскурсоводов путешествуя с ними по малой родине. Результатом их деятельности стал видеоролик, который можно посмотреть на сайте школы.
Совсем недавно команды пригласили на торжественное награждение. 1-е и 2-е места стали заслуженной наградой за старания. Эти победы ребята посвятили своей малой родине.
Ольга МАРЦЕЛЕВА.
Фото из архива
Коммунаровской СШ.

«Энкаунтер» – это игра, основанная на сетевом взаимодействии участников с организаторами, т.е. для получения заданий не нужно приезжать к месту ее проведения: достаточно войти в виртуальное пространство. А вот поиск ответов на задания зачастую требует «выхода на местность» и живого общения с людьми.

 
 
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В нынешнем году на весенних каникулах проходила открытая областная интерактивная виртуальная игра «Энкаунтер», учредителями которой стали главное...
 
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