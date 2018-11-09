ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Своими руками

10.11.2018 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Провести ремонт, внедрить систему дезинфекции – ремонтно-строительная бригада, инженерная служба и энергетики РУП «Белоруснефть-Особино» способны решить любую задачу. Хозспособ сэкономил предприятию десятки тысяч рублей.

Своими руками

В течение года в 10 птичниках ремонтно-строительная бригада провела теплореновацию и реконструкцию тоннельных систем вентиляции, подогрева. Это улучшило микроклимат, а следовательно, и процесс выращивания птицы. Данные работы бригада выполнила в кратчайшие сроки.
– Мы должны были успеть в промежутке между посадкой и выращиванием птицы, поэтому на один зал уходило не больше 14 дней, – отметил начальник ремонтно-строительного участка Вячеслав Кашлачев. – Поверьте, после такого реконструкция крыш, ремонтные работы на предприятии и тем более в жилфонде кажутся «легкой прогулкой».

Своими руками

В бригаде 45 человек – все люди опытные, хорошо знающие свое дело. Их мастерство было отмечено и на районном фестивале скворечников, где команда РУП «Белоруснефть-Особино» в нынешнем году взяла Гран-при. Особенно Вячеслав Иванович отметил профессионализм и умения рабочих Виталия Никитина, Дениса Привалова и Александра Сергиенко.
Не менее важные задачи на предприятии решают инженеры, механики и энергетики. В этом году подразделение дополнительно перевело три птичника на автоматизированное светодиодное освещение технологического выращивания птиц и внедрило рамочную систему дезинфекции техники.
– Если ранее машины обрабатывали вручную, то теперь достаточно просто нажать кнопку. К тому же сейчас этим управляет человек, а со временем мы планируем сделать процесс полностью автоматизированным, – обозначил и.о. заместителя директора Сергей Пирогов.

Своими руками

В его подчинении каждый день находится около 400 человек, 150 из них – энергетическая служба. Хорошо зарекомендовали себя начальники энергосиловых цехов Виктор Иванов и Виктор Лукомский, мастер Сергей Пинчук. По словам Сергея Викторовича, с такой слаженной командой нет невыполнимых задач. В ближайшем будущем, например, инженерная служба планирует внедрить инновационную систему сушки куриного помета, который, как известно, является отличным органическим удобрением. Это сократит объемы хранения, устранит сопутствующие запахи и улучшит свойство органических удобрений при внесении на поля.

К сведению:
РУП «Белоруснефть-Особино» производит мясо птицы уже более 30 лет. Предприятие имеет инкубаторий мощностью 12 млн. яиц в год, а искусственная инкубация позволяет непрерывно в любой период года получать многотысячные партии суточного молодняка, обеспечивая поточный цикл производства мяса бройлеров. У предприятия более 30 торговых точек, разбросанных по всей стране.

Павел ЛЕНСКИЙ. Фото автора.

 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Провести ремонт, внедрить систему дезинфекции – ремонтно-строительная бригада, инженерная служба и энергетики РУП «Белоруснефть-Особино» способны...
 
Новости дня
Новости разные
 
ГАИ переведена на усиленный вариант несения службы - туман...
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.11.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика