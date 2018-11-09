Своими руками

Провести ремонт, внедрить систему дезинфекции – ремонтно-строительная бригада, инженерная служба и энергетики РУП «Белоруснефть-Особино» способны решить любую задачу. Хозспособ сэкономил предприятию десятки тысяч рублей.





В течение года в 10 птичниках ремонтно-строительная бригада провела теплореновацию и реконструкцию тоннельных систем вентиляции, подогрева. Это улучшило микроклимат, а следовательно, и процесс выращивания птицы. Данные работы бригада выполнила в кратчайшие сроки.

– Мы должны были успеть в промежутке между посадкой и выращиванием птицы, поэтому на один зал уходило не больше 14 дней, – отметил начальник ремонтно-строительного участка Вячеслав Кашлачев. – Поверьте, после такого реконструкция крыш, ремонтные работы на предприятии и тем более в жилфонде кажутся «легкой прогулкой».





В бригаде 45 человек – все люди опытные, хорошо знающие свое дело. Их мастерство было отмечено и на районном фестивале скворечников, где команда РУП «Белоруснефть-Особино» в нынешнем году взяла Гран-при. Особенно Вячеслав Иванович отметил профессионализм и умения рабочих Виталия Никитина, Дениса Привалова и Александра Сергиенко.

Не менее важные задачи на предприятии решают инженеры, механики и энергетики. В этом году подразделение дополнительно перевело три птичника на автоматизированное светодиодное освещение технологического выращивания птиц и внедрило рамочную систему дезинфекции техники.

– Если ранее машины обрабатывали вручную, то теперь достаточно просто нажать кнопку. К тому же сейчас этим управляет человек, а со временем мы планируем сделать процесс полностью автоматизированным, – обозначил и.о. заместителя директора Сергей Пирогов.





В его подчинении каждый день находится около 400 человек, 150 из них – энергетическая служба. Хорошо зарекомендовали себя начальники энергосиловых цехов Виктор Иванов и Виктор Лукомский, мастер Сергей Пинчук. По словам Сергея Викторовича, с такой слаженной командой нет невыполнимых задач. В ближайшем будущем, например, инженерная служба планирует внедрить инновационную систему сушки куриного помета, который, как известно, является отличным органическим удобрением. Это сократит объемы хранения, устранит сопутствующие запахи и улучшит свойство органических удобрений при внесении на поля.

К сведению:

РУП «Белоруснефть-Особино» производит мясо птицы уже более 30 лет. Предприятие имеет инкубаторий мощностью 12 млн. яиц в год, а искусственная инкубация позволяет непрерывно в любой период года получать многотысячные партии суточного молодняка, обеспечивая поточный цикл производства мяса бройлеров. У предприятия более 30 торговых точек, разбросанных по всей стране.

Павел ЛЕНСКИЙ. Фото автора.