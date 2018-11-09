"Туман. Видимость на дорогах - 100 метров". А вы понимаете, что это значит и как нужно ехать?

Синоптики предупредили, что сильный туман сохранится по Беларуси и сегодня. А мы не раз услышали: «видимость дороги — 100 метров». Вместе с экспертом Дмитрийем Перлиным, заместителем руководителя Центра контраварийной подготовки, объясняем, чем опасна езда в густой туман и что должен помнить водитель, садясь за руль в такие дни.





— В тумане, в первую очередь, помните про освещение на автомобиле. Без него ездить ни в светлое, ни уж тем более в темное время суток нельзя. Кстати, замечу, что на машинах с ДХО, которые горят при включении зажигания, задние габариты не включаются. Так что лучше включать вручную ближний свет фар.

За городом — задние противотуманки. В городе они помогут только, если видимость составляет менее 20 метров, но такое редко случается. На небольших дистанциях задние противотуманные фонари только способствуют ослеплению едущего за вами, поэтому не стоит включать всю иллюминацию.

Главная опасность тумана — за городом. Во-первых, он имеет более густую концентрацию, еще больше ухудшая видимость. Во-вторых, любые маневры на высокой скорости, например, обгон, в условиях ограниченной видимости представляют серьезную опасность.





— Когда синоптики объявляют «видимость 100 метров», нужно в первую очередь думать о безопасной скорости движения и о том, сколько составит тормозной путь.

Выбор скорости движения при недостаточной видимости определяется ПДД довольно четко: скорость должна быть такой, чтобы водитель мог остановить транспортное средство в пределах видимости дороги в направлении движения. А что такое видимость дороги? Это максимальное расстояние в направлении движения, на котором с места водителя можно распознать элементы дороги и технические средства организации дорожного движения перед транспортным средством и правильно ориентироваться при управлении им. Недостаточной видимостью в ПДД считается видимость дороги в направлении движения менее 300 метров, — напоминает эксперт.

На хороших шинах и сухом асфальте тормозной путь примерно 35−40 метров при скорости 90 км/ч. За городом мы едем не положенные 90, а обычно чуть больше. То есть реальный тормозной пусть составит 40−45 метров. Идем дальше. На скорости 90 км/ч автомобиль проходит 25 метров в секунду. Учитывая, что для принятия решения и начала торможения обычному водителю требуется порядка двух секунд, то сюда нужно прибавить еще 50 метров. Плюс время на срабатывание тормозной системы. То есть, при видимости 100 метров двигаться на скорости 90−100 км/ч — это смертельно опасно.

Поэтому применяем простой метод расчета: если видимость 100 метров, то скорость должна быть на уровне половины от этой цифры — то есть 50−60 км/ч. И не забывайте держать в уме то, что в тумане асфальт может быть влажным, а значит тормозной путь увеличивается процентов на тридцать, — отмечает Дмитрий Перлин.





— И вот что очень тревожит. После обучения в автошколе и сдаче экзамена почти никто из водителей даже ориентировочно не представляет длину тормозного пути с 60 или 80 км/ч даже по сухому асфальту. И вдвойне никто не представляет того, что тормозной путь зависит от квадрата скорости. То есть минимум водителей отдают себе отчет в том, что на скорости 40 км/ч и 80 км/ч тормозной путь будет отличаться не в два, а в четыре раза! Поэтому в сложных погодных условиях при ограниченно видимости надо это особенно четко понимать. А в темное время суток в туман пешеходов заметить практически невозможно. А когда заметишь — бывает уже поздно. Главное — быть максимально предсказуемым, не предпринимать резких маневров, соблюдать крайнюю осторожность, — советует эксперт.