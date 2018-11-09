ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске определили «Золото "Лiстапада-2018"

10.11.2018 10:46 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
В <a href="http://minsk.21.by" class="tag-link">Минске</a> определили «Золото "Лiстапада-2018"

Гран-при "Золото "Лiстапада-2018" за лучший фильм получила картина "Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары" режиссера Раду Жуде (Румыния, Чехия, Франция, Болгария, Германия).

Как передает БЕЛТА режиссер фильма-победителя Раду Жуде не смог присутствовать на награждении, но прислал сообщение с благодарностью за такую высокую награду. Специального приза жюри удостоен фильм "Третья жена", режиссер Аш Мэйфэр (Вьетнам). За лучшее звуковое (музыкальное) решение отмечена работа композитора Антона Байбакова в ленте Романа Бондарчука "Вулкан" (Украина, Германия). Приз имени Юрия Марухина за лучшую операторскую работу получили Адам Баерски и Томаш Рафа с фильмом "Однажды в ноябре" режиссера Анджея Якимовски (Польша).

Лучшую женскую роль, по мнению жюри, сыграла Чжао Тао в фильме "Пепел белоснежен" (режиссер Цзя Чжан-Кэ, Китай, Франция, Япония), а мужскую - Степан Девонин в картине "Сердце мира" Наталии Мещаниновой (Россия). 

Приз "За лучший сценарий" жюри присудило Огнену Главоничу за фильм "Груз" (Сербия, Франция, Хорватия, Иран, Катар). Награду за лучшую режиссуру получил Цзя Чжан-Кэ за фильм "Пепел белоснежен" (Китай, Франция, Япония). В основном конкурсе игрового кино этого года участвовало 12 фильмов, которые оценивали Юсуп Разыков (Россия, Узбекистан), Андрей Крецулеску (Румыния), Нерина Т.Коцьянчич (Словения), Антон Сидоренко (Беларусь).

ХХV Минский международный кинофестиваль "Лістапад-2018" проходил в Минске с 2 по 9 ноября. Учредителями кинофестиваля выступили Министерство культуры и Минский городской исполнительный комитет. Организатор - Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".-
 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гран-при "Золото "Лiстапада-2018" за лучший фильм получила картина "Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары" режиссера Раду Жуде (Румыния, Чехия, Франция,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Своими руками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.11.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика