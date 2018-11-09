Максим Рудый: Мы – команда, мы – люди в погонах!





Во время интервью с начальником Волковысского РОВД полковником милиции Рудым Максимом Александровичем одно слово повторялось им очень много раз. Это слово – команда. Руководитель подразделения уверен, что без налаженного взаимопонимания между конкретными сотрудниками райотдела, между начальниками и подчиненными, участковыми и председателями сельских советов, и в целом между всеми представителями силового блока не будет должного результата в деле борьбы с преступностью. Важно, чтобы все работали в команде. И с этим нельзя не согласиться.

Где родился – там пригодился

О Максиме Рудом можно с уверенностью сказать: «Где родился – там пригодился». Уроженец г.п.Россь Волковысского района, с детства он хотел помогать землякам, видя, как это делает сосед – сельский участковый инспектор милиции. А примером мужественности, дисциплинированности, целеустремленности всегда был отец Александр Евгеньевич – военнослужащий. Сомнений, куда идти учиться, у молодого человека не возникло. Окончив среднюю школу милиции в Могилёве, начал трудовой путь в Волковысском РОВД, где вырос от подчиненного до руководителя. Правда, как признаётся мой собеседник, служба началась с небольшого разочарования:

– Будучи курсантом, я мечтал о работе в уголовном розыске, но, к сожалению, в райотделе имелась лишь должность дежурного в медвытрезвителе. А одна из особенностей моего характера – это то, что я не могу сидеть на одном месте, мне постоянно хочется движения. Конечно, работу я выполнял нужную и важную, но понимал: не моё это. Тянуло «на передовую».

Руководство не могло не заметить стремления молодого сотрудника, и вскоре ему представилась возможность перевестись в уголовный розыск – на должность оперуполномоченного. Жил в Росси, эту же местность и обслуживал вместе с участковым инспектором милиции Рафаилом Собираем.

– У нас сложилась неплохая команда, – повествует Максим Александрович. – Раскрываемость была одной из самых высоких в районе. Этому способствовало хорошее сочетание опыта участкового с моим знанием поселка и местных жителей. Ведь на то время наблюдалось омоложение преступности: в молодежной среде я мало с кем не был знаком, имел представление о том, кто на что горазд. Рад, что многих удалось направить на путь исправления: они устроились на работу, создали семьи. Поэтому и сегодня придерживаюсь мнения, что участковый, оперуполномоченный должны работать и жить «на земле».

Живая работа

Служба молодому оперу нравилась, и она действительно закаляла. Попробовал и работу в одиночку, и в коллективе. Больше всего удовольствие приносило осознание того, что помог людям, что справедливость восторжествовала. А, как говорит собеседник, чувство справедливости у него всегда было обостренным. Следующая ступенька карьерной лестницы – должность старшего оперуполномоченного, после чего М.Рудый возглавил уголовный розыск отдела, став самым молодым начальником угро в области.

– Согласился не сразу, – рассказывает полковник милиции. – Считал себя слишком молодым для руководящей должности, думал: как я, капитан, буду командовать майорами, матёрыми сыщиками. Но всё состоялось во многом благодаря моим наставникам, долгие годы отдавшим службе: Толстику Юрию Альфонсовичу, Астапуку Георгию Ивановичу, Пехоцкому Александру Брониславовичу. Несмотря на то, что нашу реальность уже давно наполнили передовые технологии, считаю, что основы, заложенные и воплощенные в жизнь милиционерами-предшественниками, – это фундамент в работе нынешних стражей правопорядка. Я всегда говорю: невозможно, сидя в кабинете со смартфоном в руках раскрыть преступление в режиме оn-line. Наша работа живая. Если не будет общения с людьми, не будет результатов.

Ни следа, ни зацепки

Сегодня преступность в районе под контролем. А не так давно Волковыск славился как место, привлекающее организованные преступные группы. Около шести лет назад город всколыхнула серия краж из гаражей индивидуальных предпринимателей. Сначала преступники воровали товар, а потом и вовсе стали похищать его вместе с автомобилями. Благодаря скрупулезной работе сотрудников угро и райотдела в целом была установлена группа злоумышленников из Бобруйска. Подобные преступления они совершали в Мостах, Щучине, Лиде. Спустя три года снова начались кражи имущества предпринимателей. Из роллетов на рынке стали пропадать крупные партии товара. Последним пострадал владелец ларька с удочками: преступники вынесли все снасти, не оставив ни одного следа и ни одной зацепки. Но, как говорит руководитель Волковысского РОВД, у кого есть трудолюбие и упорство, тот добьется результатов. Первый заместитель начальника райотдела А.Войтович и начальник розыска Р.Толочко собрали отличную команду сыщиков и по крупицам стали распутывать это дело. Следы привели в Российскую Федерацию, где на территории Брянской области нашли часть похищенного. В результате оперативно-розыскных мероприятий была установлена преступная группа из Орши. Злоумышленники совершали кражи в Волковыске и Минске, а чтобы замести следы, похищенное сбывали в РФ. Будоражила покой местных жителей, а также соседней Брестской области, и группа квартирных воров из Пинска. Но тут опытные сыщики тоже сработали на отлично!

Действовать в команде

Поныне отдел уголовного розыска возглавляет Толочко Руслан Валентинович, а бывший руководитель угро Войтович Александр Михайлович занимает должность 1-го замначальника РОВД. В Волковысском райотделе получали опыт и заместитель начальника по ИРиКО Воробей Юрий Николаевич, начальник штаба Горбач Сергей Иванович. Не так давно назначен новый руководитель МОБ – Ярошевич Владимир Владимирович: он пришел из Слонимского райотдела.

– Мы понимаем друг друга с полуслова, – говорит М.Рудый. – И в целом наш райотдел – это крепкая команда. Осознаю, что у каждого вал работы, у участковых инспекторов, сотрудников розыска нагрузка огромная, но всегда учу подчиненных: нужно уметь планировать свой день, находить время для того, чтобы помочь человеку, сделать всё возможное. А еще каждый сотрудник должен думать о том, чтобы не подвести товарища, руководство. От этого зависит имидж Волковысской и милиции в целом. К примеру, если у участкового не будет взаимопонимания с руководителем хозяйства, его заместителем по идеологической работе, с председателем сельского совета, если каждый будет действовать сам по себе, пострадает дело, результат. Важно, чтобы в одной команде работал весь силовой блок: милиция, прокуратура, РОЧС, Следственный комитет и т.д. Человеку всё равно, из какой ты службы. У него есть беда, он обратился за помощью, и ему нужно эту помощь оказать.

Не количеством, а качеством

По итогам работы за прошлый год коллектив Волковысского РОВД стал лидером среди равнозначных подразделений Гродненщины, впервые завоевав почетный переходящий приз имени Николая Судиловского:

– К призу райотдел стремился не один год. Как в спорте, мы хотели стать лучшими, первыми. Но награда – это не красивая грамота в рамке или кубок, это гордость за коллектив, признание того, что мы работаем эффективно, что люди нами довольны. Конечно, есть проблемы, огрехи, порой мы оступаемся и даже наступаем на те же грабли. На этом учимся. Вижу, что для более качественного выполнения задач каждый сотрудник должен совершенствоваться, повышать уровень профессиональной подготовки, этого не хватает. К сожалению, не полностью укомплектован штат райотдела. Прежде всего это касается сержантского состава. Частично проблему комплектования мы решим к началу следующего года, направляем молодых сотрудников на обучение. Но главная задача – решить этот острый вопрос не количеством, а качеством. Беседую с каждым кандидатом, чтобы понять, готов ли он влиться в нашу команду. Не хочу, чтобы в будущем из-за ошибки в подборе кадров возникали проблемы в коллективе. Мы должны принимать на службу морально и физически здоровых, подготовленных людей, которые идут в милицию по зову сердца. Они обязаны понимать, какие задачи им предстоит выполнять, осознавать, что столкнутся с определенными тяготами.

Не оставлены обществом

Сегодня сотрудники Волковысского РОВД не опускают планку. Общий уровень преступности снизился на 13%, сократилось число совершённых преступлений и правонарушений в сельской местности, в сфере быта, общественных местах, по линии ИДН, лицами, имеющими судимость, гражданами в состоянии алкогольного опьянения.

– Но проблема пьянства всё же актуальна для Волковысского района, – отмечает собеседник. – Ищем новые методы и формы борьбы с ней. При этом считаю, что одна милиция эту проблему не решит. Не решить её и запретительными методами, «железным заслоном». В единой команде должны работать все субъекты профилактики. Прежде всего – с молодежью. Нужно вовлекать молодых людей в спорт, активные виды досуга, ограждать их от злоупотребления спиртными напитками, если уж на то пошло, прививать им культуру пития и, конечно, работать с теми, кто переступил грань. Понимаю, что по одному взмаху волшебной палочки человек не встанет на путь исправления, но если мы спасем хотя бы одного, это будет уже большим делом. Такие категории граждан должны видеть, что они не оставлены обществом, что за них борются.

Противостоять беде!

Свой отпечаток на Волковыщину накладывают расположенные здесь ИК-11, арестный дом, ИУОТ. И сегодня после отбытия наказания некоторые осужденные остаются проживать на территории района. Нередко к повторному совершению преступления их подталкивала не только жажда легкой наживы, но и отсутствие работы, средств к существованию. После того как данным вопросам стали уделять повышенное внимание, ситуация стабилизировалась. В этом направлении активно работают сотрудники УИИ, уголовного розыска.

В районе расположены два крупных поселка: Россь и Красносель-ский. Первый – это поселок, в котором раньше дислоцировалась войсковая часть. Она перебазировалась в Лиду, а военные пенсионеры остались. В Красносельском проживают порядка 7000 жителей, большинство – работники завода стройматериалов либо бывшие сотрудники, ушедшие на заслуженный отдых. В целом уровень преступности в этих населенных пунктах невысокий, потому что люди заняты трудом. Вокруг много деревень, но и там крепкие хозяйства.

Конечно, крупный район с населением около 70 тысяч человек не обходится без массовых мероприятий. С размахом здесь отмечают Дни города, строителя, 9 мая, праздники деревень, сельских советов. Помимо личного состава, для охраны общественного порядка привлекаются дружинники, а нередко и коллеги из соседних районов. Актуальным вопросом является безопасность в учебных заведениях. Сегодня у всех на устах небезызвестные события в Керчи, где учащийся политехнического колледжа открыл стрельбу, в результате которой погибло более 20 человек, многие пострадали. Этот случай обсуждался и на недавнем совещании в райисполкоме. Председатель Михаил Михайлович Ситько поднял вопрос, во всех ли школах района есть кнопка тревожной сигнализации и система видеонаблюдения. Там, где он не решен, должно быть установлено необходимое оборудование.

В прошлом году наблюдался серьезный всплеск преступности среди несовершеннолетних. Как считает М.Рудый, милиционер должен быть первым в противостоянии этой беде. Его задача – вычислить детей и подростков, которые требуют повышенного к себе внимания, работать с ними вместе с представителями сферы образования, культуры и др. Чаще всего молодой человек совершает преступления потому, что он не занят. Плюс неблагополучие в семье, подпитка от художественных фильмов. Поэтому нужно вовремя протянуть руку помощи и оградить человека от совершения преступления. В этом сегодня большую поддержку милиции оказывает исполнительная власть.

Несколько лет назад в районе участились случаи наездов на пешеходов, в частности, на нерегулируемых переходах в условиях недостаточной видимости. Начальник РОВД лично изучил проблемные места, провели анкетирование водителей и пешеходов. Оказалось, причина ДТП крылась в том, что в сумерках автомобилисты поздно замечали одетых в темную одежду пешеходов, а те в свою очередь поздно реагировали на опасность. Тогда на опоры с дорожными знаками нанесли светоотражающие ленты, чтобы водители вовремя замечали места, где может появиться пешеход. Обстановка стабилизировалась.

Что касается линии наркоконтроля, количество преступлений в этом году снизилось в два раза. Большую роль в этом сыграл упор на информационные ресурсы. А недавно волковысские сыщики проделали огромную работу по установлению лиц, распространявших психотропные вещества на территории района. Напомним: на стеллаже торгового зала одного из магазинов были обнаружены два спрятанных бумажных пакета с опасными психотропами. Как выяснилось, этот эпизод связан со смертью 29-летнего местного жителя, погибшего в мае от передозировки.

– Чтобы установить лиц, сбывавших молодому человеку запрещенные вещества, был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Мы знали, что психотропы привезли из Минска. Туда выезжал мой первый заместитель Александр Михайлович Войтович, сотрудники наркоконт-роля. При поддержке спецподразделений милиции задержали сначала одного сбытчика, потом, распутывая сложную схему, вы-шли на другого. Возбуждены уголовные дела, – рассказывает М.Рудый.

Не подводить коллектив!

Начальник Волковысского РОВД считает, что сегодня сотрудники правоохранительных органов должны идти на несколько шагов впереди преступности. Так, всё чаще милиционеры сталкиваются с преступлениями в сфере высоких технологий: эта проблема стала актуальной 2-3 года назад:

– Приходится переходить на новые рельсы, и это неплохо получается у молодых сыщиков, они берутся за разрешение таких материалов. Но мы задумываемся над тем, что, может быть, стоит ввести должность сотрудника, который бы вел линию высоких технологий, обучить его, направить в Академию МВД. Ведь РОВД – это живой организм и, как говорится, всё течет, всё меняется. Нужно постоянно двигаться вперед.

Максим Александрович глубоко убежден, что в милицейской среде не должно быть лишних элементов:

– Не скрою, с кем-то пришлось попрощаться. Мы – люди в погонах, а для меня человек в погонах всегда был образцом дисциплинированности, тем, кто не имеет права на ошибку. Именно служба в розыске воспитала во мне боязнь подвести коллектив. Если я вижу, что у подчиненного что-то не получается, мы делаем это вместе. Мое кредо – следование принципу «Делай как я». Чтобы спрашивать с сотрудников за результаты, руководитель должен владеть всеми вопросами, быть примером ответственности, дисциплинированности и справедливости. И сегодня мне приятно осознавать, что мы полезны городу и району в целом.