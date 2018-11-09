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Певец Виктор Калина обматерил инвалида, который попросился бесплатно пройти на концерт

10.11.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Певец Виктор Калина обматерил инвалида, который попросился бесплатно пройти на концерт

Виктор Калина, который часто приезжает в Волковыск в нецензурной форме ответил инвалиду первой группы на просьбуу о бесплатном билете, еще и угрожал выгнать их зала, если тот все же проейдет.

24-летний Артем Лавренко из Пинска — инвалид первой группы (копия свидетельства об инвалидности имеется в редакции). Накануне концерта Виктора Калины в Пинске Артем обратился в социальных сетях к певцу с просьбой оставить ему два пригласительных на концерт.

«На предыдущие концерты он меня приглашал. Если бы он в этот раз просто отказал, то я бы ничего не имел против. А он отправил мне голосовое сообщение в оскорбительно-унизительной форме», — рассказывает Артем.

Певец Виктор Калина обматерил инвалида, который попросился бесплатно пройти на концерт

«Молодой человек, если бы ты был рядом, то я бы, как въе… тебе подзатыльник, что ты бы в воздухе перевернулся. Я, Виктор Калина, буду тебе пригласительные оставлять? Ты хоть знаешь какая это процедура, оставить пригласительные? Это нужно задействовать целого бухгалтера. Какой ты поклонник, б…? Не дай бог увижу на концерте, выдам такого пенделя, что ты ох…шь», — ответил Калина.

Виктор Калина — исполнитель шансона, известный тем, что поддерживает боевиков «ДНР» и «ЛНР», а также борется в социальных сетях против «оппозиции, радикалов и бандеровцев».

Ходить на концеры этого "певца" в будущем пусть каждый решает для себя.

 
 
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Виктор Калина, который часто приезжает в Волковыск в нецензурной форме ответил инвалиду первой группы на просьбуу о бесплатном...
 
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