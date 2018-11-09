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При пожаре в общежитии Сенно пострадал маленький ребёнок
Новости Беларуси. Ночью 10 ноября в Сенно горела комната на верхнем этаже трёхэтажного общежития.
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Огнём повреждены постельные принадлежности и кровать. Выясняется причина загорания.
Как
Эвакуация не проводилась.
На неделе в Минске произошёл пожар в многоэтажке.
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Новости Беларуси. Ночью 10 ноября в Сенно горела комната на верхнем этаже трёхэтажного общежития. По сведениям Витебского ОУМЧС, благодаря сработавшему...
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