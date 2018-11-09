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При пожаре в общежитии Сенно пострадал маленький ребёнок

10.11.2018 10:53 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Ночью 10 ноября в Сенно горела комната на верхнем этаже трёхэтажного общежития.  

По сведениям Витебского ОУМЧС, благодаря сработавшему автономному пожарному извещателю спасены 25-летняя санитарка Сенненской ЦРБ, её 29-летний муж, который находится в отпуске по уходу за ребёнком, а также сыновья женщины – шестилетний и двухлетний. Младший ребёнок получил ожоги 1-2 степени (35 % тела), пострадавший госпитализирован.  

Огнём повреждены постельные принадлежности и кровать. Выясняется причина загорания.  

При пожаре в общежитии Сенно пострадал маленький ребёнок
Фото: vk.com/mchs_vitebsk  

Как уточняется на странице Витебского ОУМЧС в соцсети «ВКонтакте», сработавшую сигнализацию услышала молодая мать и разбудила мужа. Родители водой потушили дымившийся матрац, после чего вышли из комнаты до прибытия спасателей.  

Эвакуация не проводилась.  

На неделе в Минске произошёл пожар в многоэтажке. 

Хозяйка горевшей квартиры была доставлена в медучреждение – подробнее здесь.  
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Ночью 10 ноября в Сенно горела комната на верхнем этаже трёхэтажного общежития.   По сведениям Витебского ОУМЧС, благодаря сработавшему...
 
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