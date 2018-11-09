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В Беларуси на 10 ноября объявлен оранжевый уровень опасности из-за тумана

10.11.2018 10:17 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Белорусские синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 10 ноября из-за тумана.  

Как сообщает Белгидромет, видимость в тумане составит около 100-500 метров. Сотрудники ГАИ и МЧС рекомендуют соблюдать предельную осторожность.  

Погода ожидается облачная с прояснениями, вероятность осадков 5-10%. Ветер юго-восточный слабый (2-7 м/с).  

Днём температура воздуха будет колебаться от +2… +4°C на северо-восточных территориях страны до +9… +11°C на юго-западе.  

В Минске столбик термометра покажет +3… +5°C.  

На неделе в Беларуси были задержаны авиарейсы, и произошло множество мелких ДТП. 

Причиной этих инцидентов и шуток про Сайлент Хилл стал густой туман – здесь подробнее.  
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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Белорусские синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 10 ноября из-за тумана.   Как сообщает Белгидромет, видимость в тумане составит...
 
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