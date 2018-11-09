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В Беларуси на 10 ноября объявлен оранжевый уровень опасности из-за тумана
Новости Беларуси. Белорусские синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 10 ноября из-за тумана.
Как
Погода ожидается облачная с прояснениями, вероятность осадков 5-10%. Ветер юго-восточный слабый (2-7 м/с).
Днём температура воздуха будет колебаться от +2… +4°C на северо-восточных территориях страны до +9… +11°C на юго-западе.
В Минске столбик термометра покажет +3… +5°C.
На неделе в Беларуси были задержаны авиарейсы, и произошло множество мелких ДТП.
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Новости Беларуси. Белорусские синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 10 ноября из-за тумана. Как сообщает Белгидромет, видимость в тумане составит...
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