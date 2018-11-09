Сегодня на «Чижовка-Арене» завершается «Кубок 4 наций velcom». Субботний вечер обещает быть жарким!



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Суперфинал! Кто станет первым?

Многие предполагали, что основным соперником хозяев на «Кубке 4 наций velcom» станет сборная Франции. Однако «трехцветные» дважды проиграли и за первое место уже не борются. А вот Беларусь и Латвия одержали по две уверенные победы, и в субботу встретятся в матче за трофей. Финал в чистом виде! Любой успех, будь то в основное время, в овертайме или в серии буллитов, сделает одну из команд триумфатором турнира. В последнее время наша сборная не так часто имела возможность что-то выиграть. Особенно важно почувствовать победный вкус сейчас — на начальном этапе становления коллектива, в котором не так давно сменилось руководство и тренерский штаб.

Принципиальнейший соперник! Чьи слезы мы увидим в этот раз?

У Беларуси и Латвии яркая история противостояния. Страны в одно время обрели независимость и их сборные почти всегда двигались по хоккейному пути параллельно. Но часто эти параллели пересекались, и тогда становилось горячо. Матчи получались непредсказуемыми и драматичными. Некоторые до сих пор хранятся в памяти болельщиков. Например, в 1996-м латыши не пустили нас с первой попытки в элитный дивизион чемпионата мира. Спустя полгода белорусы поквитались — оставили соседей без Олимпиады в Нагано, причем сделали это в Риге. В феврале 2005-го в той же Риге уже прибалты прокинули нас с зимними Играми в Турине. Прокинули жестко: уступая в концовке встречи две шайбы, смогли на отрезке в 2 минуты и 20 секунд отличиться трижды и вырвать победу. В 2014-м на домашнем чемпионате мира вновь случилась наша радость и слезы латышей. В решающем поединке за выход в плей-офф команда Глена Хэнлона добыла неимоверно трудную победу, когда арбитры за 36 секунд до конца отменили гол Каспарса Даугавиньша. Учитывая, что на «Кубке 4 наций velcom» обе команды здорово провели предыдущие матчи, стоит ожидать традиционно бескомпромиссного хоккея!

Девять шайб за два матча! Сколько еще забросит сборная?

Трудно припомнить, чтобы после чемпионата мира-2015 хоккейная сборная так радовала нас результатом, а главное — содержанием игры. Крупные победы сваливались по большим праздникам, а вот поражения становились обыденностью — даже во встречах с не самыми сильными соперниками. На сей раз в Минск пожаловали добротные команды. Французы так и вовсе собрали чуть ли не оптимальный состав во главе со Стефаном Да Коста — звездой «Автомобилиста», который сейчас хайпует в КХЛ. Несмотря на это, белорусы лихо разобрались с «трехцветными»: забросили в третьем периоде четыре шайбы и отпраздновали уверенную победу — 5:2.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На следующий день жертвой наших ребят пала Словения — 4:1. Девять голов за два матча! У Андрея Сидоренко полный порядок с линией атаки, без косяков обходится оборона. В то же время отлично работают спецбригады: реализация большинства — 44%, надежность в меньшинстве — 86%! Под началом нового рулевого заиграли даже те, у кого не особо складывалось на клубном уровне. Например, Андрей Степанов в первом матче оформил дубль, а во втором заработал ассист и был признан MVP вечера.

Победная атмосфера «Чижовка-Арены»! 2037 — 5523 — ???

Федерация хоккея совместно с «Динамо-Минск» здорово поработали над организацией турнира. Никогда еще матчи сборной не проходили в таком антураже. Интерес к «Кубку 4 наций velcom» стали подогревать задолго до старта. Накануне даже провели открытую интерактивную тренировку: трибуны открыли для всех желающих, на тренеров повесили микрофоны, звук вывели на всю арену, и любой зритель мог слышать указания Андрея Сидоренко или Дмитрия Кравченко. А после — пообщаться и сфотографироваться с хоккеистами. Ничего подобного с национальной командой раньше не происходило! Болельщики поняли, что сборная о них заботится. А хоккеисты почувствовали, что по-прежнему нужны болельщикам. Случилось удивительное единение. На первый матч, согласно протоколу, пришло 2037 человек. Но это был четверг, и большинство любителей спорта предпочли поездку в Борисов на футбольную Лигу Европы. В пятницу публика в разы увеличилась — 5523!





Еще недавно трудно было представить, что такое возможно на играх сборной. И это без административного ресурса. В подтверждение: ни на одном из матчей зрителей к третьему периоду не становилось меньше, а в случае с четвергом их стало даже больше. Победная атмосфера и множество развлечений, которые бесплатно предложены на арене (например, несколько крутых промо-зон), заставляют болельщиков приходить снова и приводить друзей. В субботу людей должно быть еще больше. Кстати, на трибунах можно встретить многих звезд: Дениса Курьяна, Надежду Скардино, Анну Гуськову, Александра Богдановича, Сергея Рутенко, Алексея Калюжного… Гуськова и Калюжный проводили символические вбрасывания. Олимпийская чемпионка в акробатике сказала, что даже в Пхенчхане так не волновалась:

— Казалось, это самый ответственный момент в жизни — даже покруче, чем Олимпиада. В инстаграме минского «Динамо» под фотографией написали: «Надеемся, победные флюиды Анны Гуськовой помогут нам победить». И самое интересное, что мы действительно победили, поэтому я очень рада. Эмоции крутые! Вообще по ходу матча очень переживала, болела за своих. При этом почему-то была уверенна, что выиграем. Похоже, я могу стать талисманом сборной, раз так удачно все сложилось, С удовольствием приду еще. Было классно.

А Алексей Калюжный отметил положительные изменения в настроении команды.

— Я видел, что у ребят хорошее настроение, хорошие эмоции. Все с улыбками — это очень важно. Помню времена, когда только начинал играть в сборной. Самое ценное, что было тогда, — атмосфера. Несмотря на все трудности, стремились приехать в команду — именно благодаря атмосфере и любви болельщиков. Сейчас нужно вернуть тот антураж. Вижу, что серьезные шаги в этом направлении предпринимаются. Чувствую это даже по средствам массовой информации и по той поддержке, которую оказывают парням со всех сторон, включая наших звезд. Думаю, потихоньку все наладится.

Лявон Вольский снова на сцене! Сколько раз он исполнит «Госцi» и «Тры чарапахi»?

В четверг Лявон Вольский и квартет VOLSKI выступали на открытии турнира. Пели перед матчем и в перерыве, в том числе главную песню белорусских болельщиков «Тры чарапахi». Арена подпевала — получилось круто! Понравилось и публике, и рок-легенде, поэтому организаторы решили повторить. Перед игрой с Латвией и в перерыве Вольский выступит снова!



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Есть повод приехать пораньше — шоу-программа стартует в 19:10, а перед этим можно с комфортом провести время в бесплатных игровых зонах. Кстати, путь до «Чижовка-Арены» не такой сложный, как многим кажется. Транспортное сообщение налажено хорошо. Прямо к арене едут пять троллейбусов (16, 17, 26, 49, 92), два автобуса (22, 59) и маршрутка (1212). Дорога от станции метро «Автозаводская» на общественном транспорте займет всего 8 минут.

Бонус. Новый тренер в новом антураже! Что ждет минское «Динамо» в ближайшее время?

То, что Андрей Сидоренко в скором времени возглавит минское «Динамо», похоже, стало секретом Полишинеля. Наставник официально не утвержден, но всем все ясно. А это значит, что у поклонников «зубров» есть прекрасная возможность прицениться к тому, что ждет клуб в ближайшее время. Ведь и люди, и декорации те же. Уже в понедельник под руководством Сидоренко команда, костяк которой сейчас в сборной, начнет домашнюю серию на той же «Чижовка-Арене». «Кубок 4 наций velcom» — это спойлер к матчам КХЛ.