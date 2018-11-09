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Из-за низкой инфляции власти не будут индексировать "минималку" и пособия по безработице
Министерство труда и соцзащиты
Так, минимальную зарплату, которая сейчас
Причина — индекс потребительских цен за октябрь этого года не превысил пятипроцентного порога к январю нынешнего года — месяцу пересмотра установленных от базовой величины величины.
В последний раз в Беларуси минимальную заработную плату
Средний размер пособия по безработице сейчас в Беларуси не превышает 30 рублей в месяц.
При этом за октябрь единовременно пересмотрели денежные доходы (зарплаты, госстипендий обучающимся, стипендий клиническим ординаторам, стипендий работникам, направленным на повышение квалификации, переподготовку, стажировку в очной (дневной) форме обучения в другой населенный пункт), получаемых из бюджетных источников. Эти доходы зависят от размера тарифной ставки первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.
Напомним, в октябре инфляция в Беларуси
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Министерство труда и соцзащиты определилось, какие доходы белорусов за октябрь будут индексироваться, а какие - нет.
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