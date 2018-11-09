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Из-за низкой инфляции власти не будут индексировать "минималку" и пособия по безработице

10.11.2018 11:02 — Разное | Tut.by  
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Министерство труда и соцзащиты определилось, какие доходы белорусов за октябрь будут индексироваться, а какие — нет.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По закону, индексации подлежит не весь размер дохода, а лишь его часть в пределах 214,21 рубля (100% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего на момент индексации).

Так, минимальную зарплату, которая сейчас составляет 305 рублей, индексировать за октябрь не будут. Власти также не намерены индексировать пособия по безработице и стипендии на время профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению служб занятости.

Причина — индекс потребительских цен за октябрь этого года не превысил пятипроцентного порога к январю нынешнего года — месяцу пересмотра установленных от базовой величины величины.

В последний раз в Беларуси минимальную заработную плату индексировали за июнь 2016 года. Кроме того, размер «минималки» ежегодно пересматривается с 1 января.\

Средний размер пособия по безработице сейчас в Беларуси не превышает 30 рублей в месяц. 

При этом за октябрь единовременно пересмотрели денежные доходы (зарплаты, госстипендий обучающимся, стипендий клиническим ординаторам, стипендий работникам, направленным на повышение квалификации, переподготовку, стажировку в очной (дневной) форме обучения в другой населенный пункт), получаемых из бюджетных источников. Эти доходы зависят от размера тарифной ставки первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.

Напомним, в октябре инфляция в Беларуси составила 0,5%, а с начала года — 4,2%. При этом в прошлом месяце впервые в этом году упали цены на платные услуги — на 0,3%. В последний раз дефляцию на платные услуги официальная статистика фиксировала в октябре 2016 года, тогда цены упали также на 0,3%.

 
 
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Министерство труда и соцзащиты определилось, какие доходы белорусов за октябрь будут индексироваться, а какие - нет.
 
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