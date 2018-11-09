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«Мир» вручил спецприз на кинофестивале «Листопад» в Минске
10.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Минске завершился 25-й Международный кинофестиваль «Листопад». На церемонии закрытия в кинотеатре «Москва» объявили имена лауреатов, среди них и обладатель спецприза телерадиокомпании «Мир». Подробнее – корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.
Церемония закрытия прошла быстро. Говорили только по делу. Спецприз президента Беларуси «За гуманизм и духовность в кино» получил российский фильм «Сердце мира», а спецнаграду телерадиокомпании «Мир» – картина «Отшельник» режиссера из Москвы Артема Москалева. Ему вручили экшн-камеру.
«Мы стараемся, чтобы наши подарки были памятными и полезными. А для начинающего режиссера нет, наверное, ничего лучше, чем такое современное устройство. Оно работает в формате Ultra-HD и на него можно снимать документальные фильмы», – сказал директор представительства МТРК «Мир» в Республике Беларусь Владимир Перцов.
Свои фильмы в Беларусь привезли представители разных культур и национальностей. Кинофестиваль говорил на десятке языков. Но громче всех в этот раз звучал французский – так в жюри, так и с большого экрана. Гран-при достался румынско-французской ленте «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары» режиссера Раду Жуде.
«Он совершенен, этот фильм, он собрал в себе исповедальную, покаяльную тему. И при этом он сделал совершенно великолепно режиссерски и актерски», – поделился председатель жюри основного конкурса игрового кино Юсуп Разыков.
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«Листопад» входит в пятерку крупнейших кинофестивалей СНГ. В этом году на форуме вручили более 20 наград и призов.
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