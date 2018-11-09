ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"В магазин можем сходить только за хлебом". Как живет семья, которая оказалась за чертой бедности

10.11.2018 11:21 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

«Если бы рассчитывали на зарплату, то давно бы уже бомжевали. Выживаем своим хозяйством, как всегда было в деревне», — рассказывает жительница Гродненской области Надежда Листопадова. Ее семья из пяти человек находится за чертой бедности — общий доход семьи составляет около 700 рублей, а это значит, что на каждого члена семьи приходится меньше прожиточного минимума.

FINANCE.TUT.BY расспросил женщину о том, насколько тяжело найти работу в сельской местности и как планировать небольшой семейный бюджет.


Фото: из личного архива героя

Сейчас женщина безработная, до этого она трудилась сторожем и получала летом 170 рублей, зимой — 300 рублей. Муж работает в колхозе и получает 400−500 рублей. Первый муж выплачивает алименты — 100 рублей — на старшего сына. Из-за низкого дохода мемья получает адресную соцпомощь.

Семья не платит ничего за аренду, просто пользуется помещением, которое предоставил колхоз. Коммуналка «забирает» 100−140 рублей. На еду, по словам женщины, уходит около 200 рублей. Дополнительные траты — 42 рубля за школьные дополнительные занятия и питание младших детей, 100 рублей на проезд старшего сына до Гомеля, где он учится в лицее.

«Доход с телят был как зарплата в колхозе»

Надежда Листопадова живет в одном из агрогородков в Гродненской области с мужем и тремя детьми. Женщина пока нигде не работает, а муж ее трудится в колхозе. На каждого члена семьи приходится меньше прожиточного минимума — их общий доход составляет около 700 рублей.

В Беларусь женщина приехала 11 лет назад. Не окончив второй курс Пермского педагогического университета, она переехала на ПМЖ вместе с первым мужем и годовалым ребенком. Здесь устроилась работать свинаркой на местное хозяйство.

Надежда вспоминает, что в то время ей «хорошо платили, долларов 200−300». Однако «выгодное место» пришлось покинуть ради декретного отпуска.

— Пока находилась в декрете, развели хозяйство — три коровы, ну и по мелочи всего. Занималась им я, а муж помогал заготавливать корма. Когда младшему исполнилось три года, я осталась дома — супруг работал сутками, и если бы я вышла на работу, то за животными некому было бы смотреть.

Надежда вспоминает, что в то время продажа молока приносила им достаточно денег на жизнь. «Зимой коровы в запуске, но если распределить по месяцам, потом доход с телят был как зарплата в колхозе. Доходило до 150 долларов», — вспоминает женщина. Однако через некоторое время молоко стали принимать «по слишком маленькой цене», и содержать животных оказалось неприбыльно.

— Раньше не было такой беды. Государство делает все, чтобы в деревне скот был невыгоден. Сначала свиней запретили, теперь коров зажали — мы не знаем с мужем, чем заняться, чтобы хоть как-то заработать

После того, как женщина вышла снова на работу, вернуться на старую должность ей не удалось. «В тот момент у меня младший ребенок как раз закончил садик. Не знаю, на какую работу нужно устроиться, чтобы иметь возможность в 8−9 утра отвести ребенка в садик, а в 18.00 забрать. Например, если ты дояркой работаешь, то там занятость и утром, и вечером», — вспоминает женщина.

В итоге пришлось идти сторожем в колхоз, с графиком ночь через два. «Успевала и с детьми и с хозяйством», — вспоминает Надежда. Однако там зарплата была на порядок меньше.

— Зимой сторожишь сутками, потому что технику надо охранять, например, с трех дня до восьми утра. Соответственно, зарплата больше, выходило под 300 рублей. А вот когда лето, только ночь сидишь, с семи вечера до семи утра. Тогда получается 170−180 рублей, вообще копейки.

Надежда признается, что работать ночным сторожем ей было страшно, поэтому она решила покинуть это место. На месяц женщине удалось найти подработку уборщицей в детском лагере, но с зимними вакансиями возникли проблемы.

— Хотела идти учиться на повара, да не сложились обстоятельства. Сама себя корю, что ушла со сторожей, да поздно уже. А больше работы нет, все остальное только с образованием. А у меня школа 11 классов и начатое высшее полтора курса.

По словам женщины, в сельское хозяйство сейчас активно привозят работников с Украины, которые «занимают» места местных жителей.

— Не знаю, почему их берут. Видимо, хозяйству выгодно, да и зарплата все-таки больше. Даже тем же дояркам платят 600 рублей. Мой муж говорит, что недавно человек 30 приехало, их сейчас их будут распихивать везде — и на фермы, и на места сторожей.

Муж Надежды работает в сельском хозяйстве, подменяет сторожей и слесарей молокопровода.

— В августе он работал каждый день и получал рублей 400−500. Ночной сторож на ферме уходит в восемь часов вечера и трудится до шести утра.

«Если бы рассчитывали на зарплату, то давно бы уже бомжевали»

Так как общий семейный доход не превышает бюджет прожиточного минимума в среднем на человека, им полагается ежемесячная адресная социальная помощь. Ее выдают шесть месяцев в году.

— Я в мае подавала, а в июле пришла первая адресная помощь сразу за два месяца. Там берутся доходы за год и считается, сколько каждый член семьи недополучает до прожиточного минимума. Получается, что у нас не хватало 300 рублей.

«Детские» выплаты семье «уже давно не присылают». По словам женщины, «единственное, что спасает — это скот, который держим».

— Мясо есть свое, овощи выращиваем. В магазин можем сходить только за хлебом. Платежи в среднем выходят 100 рублей в месяц, зимой рублей 140 за всю коммуналку можем заплатить. У нас колхозное жилье, но оно получается очень затратным по газу — нельзя переставить котел, и приходится платить большие суммы за него.

В школу за дополнительные занятия и питание младших детей семья отдает 42 рубля. Старший ребенок ездит в лицей в Гомеле, на него нужно потратить в месяц около 100 рублей, учитывая проезд. На еду уходит примерно 200 рублей.

— Что касается одежды, то сами подумайте — три куртки демисезонные, три зимние, обувь, летняя одежда. А в школу собрать — это 400 долларов. Если бы рассчитывали на зарплату, то давно бы уже бомжевали. Выживаем своим хозяйством, как всегда было в деревне.

Недавно семье предложили купить двухкомнатную квартиру в строящемся доме. Однако от предложения пришлось отказаться, так как «негде скот будет держать».

— Мы сельские жители и не хотим в городе жить. Так как ни у одного, ни у другого нет образования, придется идти на работу в 200−300 рублей, это наш потолок. Вот и на что мы там будем жить. Если не будет ни молока, ни мяса своего.

Надежда с мужем пытались выкупить свое нынешнее жилье — деревенский домик, выделенный колхозом. Однако им отказали. Поэтому семья решила с помощью родственников приобрести жилье в соседнем хозяйстве за 2200 долларов. Будущее место обитания находится совсем недалеко от нынешнего, всего 10 километров.

— Мы решили, что нет смысла, пока молодые, вкладывать силы, время и здоровье в этот колхозный дом, если мы все равно никогда не получим его в собственность.

Пока семья делает ремонт, Надежда ищет новую работу.

— Тяжелая работа не пугает, мне нравилось на свинокомплексе работать. Мы с девяти до четырех интенсивно трудились, а в 5 нас уже забирали домой. Никакой головной боли не было, и зарплата для деревни достойная. Но если в общем говорить, то я считаю, что женщина должна дома сидеть, смотреть за детьми и хозяйством. Если она еще и пашет как лошадь, то с этим справляться очень сложно.

От редакции. Если вы хотите помочь героям материала — пишите на sviatlana.baksicheva@tutby.com. На этот же e-mail могут писать и те, кто также оказался в трудной жизненной ситуации и готов рассказать об этом для журналистского текста.

Читайте также
«Если совсем тяжело, напоминаю, что детки есть». Как живут те, кто оказался у черты бедности
Третий год растет число бедняков. Сколько детей и пенсионеров находятся за чертой бедности в Беларуси
 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Надежда Листопадова живет в агрогородке в Гродненской области с мужем и тремя детьми. Их семья находится "за чертой бедности", так как на каждого человека...
 
Новости дня
Новости разные
 
Певец Виктор Калина обматерил инвалида, который попросился бесплатно пройти на концерт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.11.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика