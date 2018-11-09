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Деды навоевали: В России выбросили на свалку надгробия героев СССР

10.11.2018 11:25 — Разное | Партизан  
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Жители Приморья прислали в редакцию «Ленты.ру» видео, на котором видны выброшенные на свалку надгробия героев-пограничников, погибших 2 и 15 марта 1969 года во время советско-китайского конфликта на острове Даманский.



На надгробиях читаются фамилии начальника погранзаставы Лаврентия Григорьева, старшего лейтенанта Льва Маньковского, героя Советского Союза, старшего лейтенанта Ивана Стрельникова, героя Советского Союза, полковника Демократа Леонова и старшего лейтенанта Николая Буйневича.

Фамилии и внешний вид надгробий полностью соответствуют мемориалу с братской могилы Героев Даманского в городе Дальнереченск (Приморский Край). Из-за разницы во времени официальных комментариев от правоохранительных органов Приморья получить не удалось.

Дальнереченск — самый дальний и старейший город Приморья на границе с Китаем. Конфликт на острове Даманский происходил в марте 1969 года, когда на советскую погранзаставу напали китайские военнослужащие. В результате столкновения погибли 58 советских пограничников и 94 получили ранения. С китайской стороны число жертв засекречено, по данным перебежчиков, оно составляет около 300 человек.

Советские и китайские войска были приведены в состояние повышенной боеготовности. По всему СССР прошли массовые акции протеста. Посольства и консульства КНР закидывали чернильницами и тухлыми яйцами.

Переговоры по урегулированию ситуации вокруг острова Даманский продолжались до 1991 года, когда остров был передан Китаю.

 
 
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Жители Приморья прислали в редакцию «Ленты.ру» видео, на котором видны выброшенные на свалку надгробия героев-пограничников, погибших 2 и 15 марта 1969 года во время...
 
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