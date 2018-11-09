В Сомали террористы взорвали четыре автомобиля, десятки погибших

Четыре заминированных автомобиля взорвали исламские экстремисты возле отеля в столице Сомали Могадишо в пятницу, 9 ноября. В результате по меньшей мере 17 человек погибли, еще 20 человек получили ранения.





The Washington Post . Об этом сообщает





После трех взрывов возле отеля четвертый произошел, когда медики пытались спасти пострадавших.





Бомбы взорвались возле отеля "Сахафи", который расположен возле Департамента уголовных расследований полицейских сил Сомали. Некоторые жертвы сгорели заживо до неузнаваемости.





Сомалийские силы безопасности во время штурма застрелили четырех боевиков. Исламские экстремистские повстанцы Сомали Аль-Шабаб взяли на себя ответственность за взрывы.

Среди погибших - администратор и сын владельца отеля.







