﻿ В Полесском радиационно-экологическом заповеднике разрешили не только рыболовство, но и туризм с охотой. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Полесском радиационно-экологическом заповеднике разрешили не только рыболовство, но и туризм с охотой

10.11.2018 11:04 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Границы и площадь Полесского государственного радиационно-экологического заповедника изменились, также в нем разрешили пчеловодство и охоту. Соответствующий указ президента Беларуси сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Документ утвердил новую редакцию положения о заповеднике, а также его границы и площадь. Как и прежде, в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике выделены заповедная и экспериментально-хозяйственная зоны.

На территории экспериментально-хозяйственной зоны разрешили пчеловодство, коневодство, плодоводство, а также туризм и организацию и проведение охоты.

Кроме того, как мы ранее уже сообщали, реку Припять, которая находится в границах заповедника, отнесли к рыболовным угодьям и передали их заповеднику — для ведения промыслового рыболовства.


А вот сбор дикоросов — от грибов до ягод и орехов, на территории заповедника по-прежнему запрещен — «за исключением сбора в научно-исследовательских и экспериментально-хозяйственных целях».

Указ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Полесский государственный радиационно-экологический заповедник создали в 1988 году, через два года после аварии на Чернобыльской атомной станции. Он расположен в Хойникском, Наровлянском и Брагинском районах Беларуси. Здесь хранится треть всего «чернобыльского наследия», которое досталось Беларуси после аварии на атомной станции: 30% цезия, 70% стронция и 97% плутония.

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Границы и площадь Полесского государственного радиационно-экологического заповедника изменились, также в нем разрешили пчеловодство и охоту. Соответствующий...
 
Новости дня
Новости разные
 
Из-за низкой инфляции власти не будут индексировать "минималку" и пособия по безработице
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.11.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика