В Полесском радиационно-экологическом заповеднике разрешили не только рыболовство, но и туризм с охотой

Документ утвердил новую редакцию положения о заповеднике, а также его границы и площадь. Как и прежде, в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике выделены заповедная и экспериментально-хозяйственная зоны.





На территории экспериментально-хозяйственной зоны разрешили пчеловодство, коневодство, плодоводство, а также туризм и организацию и проведение охоты.





Кроме того, как мы ранее уже сообщали, реку Припять, которая находится в границах заповедника, отнесли к рыболовным угодьям и передали их заповеднику — для ведения промыслового рыболовства.









А вот сбор дикоросов — от грибов до ягод и орехов, на территории заповедника по-прежнему запрещен — «за исключением сбора в научно-исследовательских и экспериментально-хозяйственных целях».





Указ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.





Полесский государственный радиационно-экологический заповедник создали в 1988 году, через два года после аварии на Чернобыльской атомной станции. Он расположен в Хойникском, Наровлянском и Брагинском районах Беларуси. Здесь хранится треть всего «чернобыльского наследия», которое досталось Беларуси после аварии на атомной станции: 30% цезия, 70% стронция и 97% плутония.

