Сельчанин перевернул на дороге трактор со всей своей семьей

«Медиа-Полесье» информацию ГАИ. В деревне Бережное Столинского района в четверг, 8 ноября, в ДТП попал водитель трактора МТЗ-82, транслируетинформацию ГАИ.





В момент аварии вместе с трактористом в кабине ехала его жена и их 14-летний сын. Сельчанин двигался по деревенской улице Лознухо со стороны улицы Новая, занимая правый край проезжей части. В какой-то момент 45-летний тракторист не справился на повороте с управлением и «увел» свой трактор весте с прицепом на правую по ходу движения обочину. На обочине сельхозмашина опрокинулась на бок.



