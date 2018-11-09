Почему Беларуси нужно бежать быстрей остальных, чтобы оставаться на месте

"Завтра твоей страны" . В индексе развития человеческого развития Беларусь стоит на 53 месте — в группе стран с высоким уровнем дохода. В другом рейтинге — по валовому доходу на душу населения — на 89 месте с показателем в 5,2 тысячи долларов. В среднем экономики с таким же уровнем человеческого потенциала генерируют доходы в 11-12 тысяч долларов, пишет





Встает вопрос, будет ли Беларусь использовать этот потенциал и стремиться войти в группу с соответствующим уровнем. Если нет, то качество человеческого капитала не сможет воспроизводиться, так как требует определенного уровня экономического развития. А страна может столкнуться с ловушкой среднего дохода.





Александр Заборовский выделяет шесть факторов, которые могут завести Беларусь в ловушку среднего роста вместо перехода на более высокий уровень развития.





По качеству институциональной среды Беларусь серьезно отстает от мировых лидеров, а по целому блоку сфер, влияющих на институциональную структуру, от стран, с которыми конкурирует.





— В области институционального развития есть над чем работать, в частности над повышением эффективности бюджетной политики и конкуренции на рынках, — подчеркнул эксперт.









Серьезное сдерживающее влияние на экономический рост будет оказывать демографический фактор: нагрузка на работающих граждан, проблемы со структурой и качеством рабочей силы на рынке труда.





— В этом направлении Беларусь близка со странами Европы. Но ей будет тяжелей расти и приближаться к горизонту эффективности стран «высшей лиги», — констатирует Александр Заборовский.





Фактор инфраструктуры тоже предстоит оптимизировать. Для примера, по эффективности логистической системы Беларусь находится на 110 месте из 167 стран, уступая в вопросах таможенных процедур, качества и своевременности логистических процедур.





— Вместе с ними стоит вопрос демонополизации логистической отрасли, потому что многие процессы повышения эффективности сдерживаются ее структурой, — считает представитель МВФ.





Пропорции экономической структуры Беларуси далеки от того уровня, который есть у стран, добившихся высоких доходов на душу населения. И все же, пусть не так быстро, как в развитых странах, но структура меняется. Среди выделяющихся трендов экономист называет рост сферы услуг до 31% ВВП.





В то же время снижается доля добавленной стоимости, генерируемая в госсекторе: в 2010 году она была 52%, в 2015 году − 47%, к 2020 году снизится до 36,5%.





— Но госпредприятия все еще получают больше льготных ресурсов, тогда как частному сектору они достаются по остаточному принципу. При том, что капитализация госкомпаний и их отдача ниже, чем у семейного бизнеса и открытых акционерных обществ, — подчеркивает Александр Заборовский.





Еще один фактор – структура торговли. Проблема товарной концентрации остается одной тех, которые долго не решались, из-за структуры факторов производства. И здесь главный вопрос — диверсификация экспорта.





— Следом за ним – вступление во Всемирную торговую организацию, причем не столько с точки зрения преференций, которые страна получит, сколько как рычаг для того, чтобы подтянуть качество регулирования институтов под принятые стандарты, — говорит эксперт.





В последние годы Беларусь может похвастаться выходом на новое качество макроэкономической политики. Внесли свой вклад денежная реформа, развитие платежной системы, изменения в денежно-кредитной политике.





— Преодоление тормозящих факторов Минск может проходить быстрей, чем делает это сегодня, снижая разрыв с «успешными» странами, — убежден Александр Заборовский.





По его мнению, работая над ускорением роста экономики и структурными изменениями, важно не забыть про то, что рост этот должен быть инклюзивным – создавать возможности для всех и распределяться в обществе относительно равномерно, с развитием точечной поддержки социально уязвимых групп.