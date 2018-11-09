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Белорус в 81 год научился рисовать и открыл персональную выставку

10.11.2018 10:24 — Разное | Партизан  
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Выйти на пенсию, научиться рисовать и открыть персональную выставку картин. Даже в 81 год наш герой не останавливается на достигнутом.

Уроки английского в расписании Яна Антоновича теперь каждое утро. А как иначе? Ведь нужно понимать, о чём говорят известные художники в своих мастер-классах. Раньше скупал книги по живописи, сейчас вся библиотека есть в Интернете, сообщает ОНТ.

Себя он в шутку называет вечным студентом. Ян Антонович легко освоил Интернет, новый язык. В 81 год решил посвятить себя искусству. Рисует карандашом, пером и даже гравюры на линолеуме. 

Экспериментов никогда не боялся. Учился на агронома, преподавал биологию, химию и астрономию. Но среди множества занятий всегда находилось время для любимого – рисования. В поисках прекрасного Ян Антонович объехал все ближайшие к Браславу районы. Пейзажи – любимая тема.

Только на пенсии смог полностью посвятить себя любимому делу. Правда, здоровье уже не отпускает далеко от дома. Выручают родные. Они фотографируют пейзажи, а Ян Антонович воплощает на холсте. Затем делится с местными музеями, а недавно большую экспозицию удалось представить в столице. 

Сейчас художник ждёт зиму. Красная калина на белом снегу – сюжет новой картины, которую увидим уже скоро.

 
 
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Выйти на пенсию, научиться рисовать и открыть персональную выставку картин. Даже в 81 год наш герой не останавливается на достигнутом.
 
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