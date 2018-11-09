|
Несовершеннолетним осужденным обещают смягчить меры наказания
Несовершеннолетним осужденным, вставшим на путь исправления, обещают смягчить меры наказания. Об этом, как передает корреспондент агентства
Изменения коснутся Уголовно-исполнительного кодекса. Тех, кто достиг 18 лет и отбыл первую четверть наказания, могут перевести в исправительное учреждение открытого типа либо колонию-поселение.
По мнению Владислава Мандрика, подобная мера поможет осужденным поэтапно интегрироваться в общество и восстановить свои социальные навыки. Такая практика уже реализуется в отношении взрослых преступников.
Исправительные колонии-поселения отличаются от обычных прежде всего условиями отбывания наказания: ряд ограничений смягчен или вовсе не действует. Осужденные пользуются практически всеми правами граждан, но живут в специальных общежитиях по установленному распорядку дня.
Предложенные новации дополнят ряд поправок в уголовное законодательство, которые депутаты планируют принять во втором чтении в декабре.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несовершеннолетним осужденным, вставшим на путь исправления, обещают смягчить меры наказания. Об этом, как передает корреспондент агентства «Минск-Новости»,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)