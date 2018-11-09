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Несовершеннолетним осужденным обещают смягчить меры наказания

10.11.2018 10:22 — Разное | Партизан  
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Несовершеннолетним осужденным, вставшим на путь исправления, обещают смягчить меры наказания. Об этом, как передает корреспондент агентства «Минск-Новости», заявил 9 ноября заместитель начальника Департамента — начальник управления организации исправительного процесса Департамента исполнения наказаний МВД Беларуси Владислав Мандрик на выездном семинаре Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь в Бобруйской воспитательной колонии № 2.

Изменения коснутся Уголовно-исполнительного кодекса. Тех, кто достиг 18 лет и отбыл первую четверть наказания, могут перевести в исправительное учреждение открытого типа либо колонию-поселение.

По мнению Владислава Мандрика, подобная мера поможет осужденным поэтапно интегрироваться в общество и восстановить свои социальные навыки. Такая практика уже реализуется в отношении взрослых преступников.

Исправительные колонии-поселения отличаются от обычных прежде всего условиями отбывания наказания: ряд ограничений смягчен или вовсе не действует. Осужденные пользуются практически всеми правами граждан, но живут в специальных общежитиях по установленному распорядку дня.

Предложенные новации дополнят ряд поправок в уголовное законодательство, которые депутаты планируют принять во втором чтении в декабре.

 
Теги: Минск
 
 
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Несовершеннолетним осужденным, вставшим на путь исправления, обещают смягчить меры наказания. Об этом, как передает корреспондент агентства «Минск-Новости»,...
 
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