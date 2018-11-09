Несовершеннолетним осужденным обещают смягчить меры наказания

Изменения коснутся Уголовно-исполнительного кодекса. Тех, кто достиг 18 лет и отбыл первую четверть наказания, могут перевести в исправительное учреждение открытого типа либо колонию-поселение.





По мнению Владислава Мандрика, подобная мера поможет осужденным поэтапно интегрироваться в общество и восстановить свои социальные навыки. Такая практика уже реализуется в отношении взрослых преступников.





Исправительные колонии-поселения отличаются от обычных прежде всего условиями отбывания наказания: ряд ограничений смягчен или вовсе не действует. Осужденные пользуются практически всеми правами граждан, но живут в специальных общежитиях по установленному распорядку дня.





Предложенные новации дополнят ряд поправок в уголовное законодательство, которые депутаты планируют принять во втором чтении в декабре.



