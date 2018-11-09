"Пеня — 1872 доллара". Мужчина погасил кредит в банке, а через три года узнал о новом долге

Мужчина недоумевает — письмо пришло впервые за три года. До этого было «пару СМСок», но он не обратил на них внимания и подумал, что сообщения пришли из-за технического сбоя.





— Руководствуясь вышеуказанным договором, вы обязаны погасить имеющуюся у вас задолженность по кредиту, которая на дату 9 октября 2018 составляет 0,53 доллара. Кроме того, в связи с несвоевременностью исполнения обязательства, вы обязаны уплатить пеню в соответствии с кредитным договором, которая составляет 1 872,11 доллара, — говорится в письме банка.





Леонид признает, что иногда гасил суммы по кредиту несвоевременно — из-за потери работы и попадания в больницу. Однако после того, как мужчина устроился на официальную работу, с долгами покончил — уточнил остаток на счете и погасил его.





В банке рассказывают, что в «настоящее время с клиентом достигнута договоренность о решении данного вопроса». Специалисты добавляют, что работа по взысканию долга велась с 2010 года, о сложившейся ситуации также был проинформирован поручитель.





— Мы неоднократно направляли данному клиенту СМС-сообщения о задолженности. Ответ с его стороны последовал лишь после того, как он получил письмо, где говорится, что началась процедура досрочного взыскания долга в принудительном порядке.









Как нужно правильно закрывать кредит





Мы обратились в белорусский банк ВТБ за пояснением, на что стоит обратить внимание при внесении последнего платежа по кредиту.





По условиям кредитного договора, несвоевременное внесение платежей влечет за собой штрафные санкции — человеку начисляют повышенные проценты и пеню. Поэтому после того, как человек вносит последний платеж по кредитному договору, нужно запросить в банке справку, подтверждающую отсутствие задолженности.





— В случаях, когда у клиента возникают сложности с осуществлением платежей по кредиту, мы настоятельно рекомендуем незамедлительно сообщить о сложившейся ситуации в банк, — проконсультировали в банке ВТБ (Беларусь).





Специалисты рассказывают, что обычно банк информирует клиента о наличии задолженности по платежам посредством СМС или IVR-оповещений, которые ни в коем случае не нужно игнорировать.





— При отсутствии платежей и ответной реакции клиента банк имеет право связаться с должником, уточнить причины возникновения задолженности и обозначить пути решения вопроса. В некоторых случаях возможен выезд специалистов банка по месту жительства клиента или на работу.





По словам специалистов, банк всегда готов идти навстречу клиенту и совместно с ним разработать вариант, как погасить возникшую проблемную задолженность, соблюдая интересы обеих сторон.





— Каждый случай рассматривается индивидуально, что позволяет найти приемлемые варианты решения вопроса: изменение графика погашения, снижение либо неприменение штрафных санкций в виде пени за несвоевременное исполнение им договорных обязательств. Банк всегда стремится прийти к договоренности с клиентом и заинтересован в досудебном урегулировании вопроса.