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"Пеня — 1872 доллара". Мужчина погасил кредит в банке, а через три года узнал о новом долге

10.11.2018 10:19 — Разное | Партизан  
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Житель Витебской области Леонид Томашевич взял в 2008 году кредит в одном из белорусских банков. Сумма составила 4970 долларов, погасить ее нужно было в течение семи лет. Периодически у мужчины возникала задолженность, но три года назад он окончательно расплатился с банком. Однако в этом месяце Леониду пришло письмо, где сказано, что у него остался долг в 0,52 доллара и пеня в 1872 доллара.

Мужчина недоумевает — письмо пришло впервые за три года. До этого было «пару СМСок», но он не обратил на них внимания и подумал, что сообщения пришли из-за технического сбоя.

— Руководствуясь вышеуказанным договором, вы обязаны погасить имеющуюся у вас задолженность по кредиту, которая на дату 9 октября 2018 составляет 0,53 доллара. Кроме того, в связи с несвоевременностью исполнения обязательства, вы обязаны уплатить пеню в соответствии с кредитным договором, которая составляет 1 872,11 доллара, — говорится в письме банка.

Леонид признает, что иногда гасил суммы по кредиту несвоевременно — из-за потери работы и попадания в больницу. Однако после того, как мужчина устроился на официальную работу, с долгами покончил — уточнил остаток на счете и погасил его.

В банке рассказывают, что в «настоящее время с клиентом достигнута договоренность о решении данного вопроса». Специалисты добавляют, что работа по взысканию долга велась с 2010 года, о сложившейся ситуации также был проинформирован поручитель.

— Мы неоднократно направляли данному клиенту СМС-сообщения о задолженности. Ответ с его стороны последовал лишь после того, как он получил письмо, где говорится, что началась процедура досрочного взыскания долга в принудительном порядке.


Как нужно правильно закрывать кредит

Мы обратились в белорусский банк ВТБ за пояснением, на что стоит обратить внимание при внесении последнего платежа по кредиту.

По условиям кредитного договора, несвоевременное внесение платежей влечет за собой штрафные санкции — человеку начисляют повышенные проценты и пеню. Поэтому после того, как человек вносит последний платеж по кредитному договору, нужно запросить в банке справку, подтверждающую отсутствие задолженности.

— В случаях, когда у клиента возникают сложности с осуществлением платежей по кредиту, мы настоятельно рекомендуем незамедлительно сообщить о сложившейся ситуации в банк, — проконсультировали в банке ВТБ (Беларусь).

Специалисты рассказывают, что обычно банк информирует клиента о наличии задолженности по платежам посредством СМС или IVR-оповещений, которые ни в коем случае не нужно игнорировать.

— При отсутствии платежей и ответной реакции клиента банк имеет право связаться с должником, уточнить причины возникновения задолженности и обозначить пути решения вопроса. В некоторых случаях возможен выезд специалистов банка по месту жительства клиента или на работу. 

По словам специалистов, банк всегда готов идти навстречу клиенту и совместно с ним разработать вариант, как погасить возникшую проблемную задолженность, соблюдая интересы обеих сторон.

— Каждый случай рассматривается индивидуально, что позволяет найти приемлемые варианты решения вопроса: изменение графика погашения, снижение либо неприменение штрафных санкций в виде пени за несвоевременное исполнение им договорных обязательств. Банк всегда стремится прийти к договоренности с клиентом и заинтересован в досудебном урегулировании вопроса.

 
 
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Житель Витебской области Леонид Томашевич взял в 2008 году кредит в одном из белорусских банков. Сумма составила 4970 долларов, погасить ее нужно было в течение семи...
 
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