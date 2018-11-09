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Семен Шапиро уедет послом Беларуси в Россию?

10.11.2018 10:15 — Разное | Партизан  
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В дипломатическом корпусе ожидаются кадровые перестановки.

Семен Шапиро уедет послом Беларуси в Россию?
Уже пару месяцев говорят о возвращении в Беларусь нынешнего Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси во Франции, по совместительству в Испании, Португалии и Монако Павла Латушко, контракт у которого заканчивается в декабре.

Причем Павла Павловича буквально пересаживают с одной должности на другую. Вначале говорили, что он может стать директором Купаловского театра – место, кстати, до сих пор вакантно. В Национальном музее Беларуси беспокоились, что Латушко может заменить нынешнего директора Владимира Прокопцова. Сейчас говорят, что Павел Латушко может возглавить государственное учреждение «Дворец Республики» Управления делами президента. Между прочим, нынешний директор Дворца Петр Волков в должности уже 18 лет!

Прямо скажем, что все вышеперечисленные должности – существенное понижение для амбициозного 45-летнего чиновника, который успел побывать и министром культуры, и послом в нескольких странах. В МИДе рассказывают, что у Латушко сложились, скажем так, непростые отношения с нынешним министром иностранных дел Владимиром Макеем, однако сам Латушко всегда говорит, что, несмотря на некоторые разногласия, в большинстве вопросов он Макея принципиально поддерживает. Поэтому по какой причине Латушко возвращают на родину – пока не совсем ясно. 

Некоторые знатоки дипломатических кулуаров уже называют имя нового посла Беларуси во Франции. Не исключено, что им станет теперешний начальник главного консульского управления МИД Беларуси Игорь Фисенко. Кстати, они с Латушко – почти ровесники.


Как известно, до сих пор не назначен Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в России. После возвращения в Минск Игоря Петришенко сообщалось, что в Москву может уехать заместитель главы Администрации президента и председатель баскетбольной федерации Максим Рыженков. Однако в августе А.Лукашенко лично опроверг эти слухи, заявив, что даже не рассматривает его кандидатуру. «Найдем мы достойного человека», -- сказал он.

Не так давно прошел слух, что в Москву может отправиться экс-глава Федерации хоккея, отставной 57-летний генерал-губернатор Семен Шапиро. Сам Шапиро сегодня предпочитает с прессой не общаться. Он не хочет говорить о том, чем занимается и какие у него планы на будущее.



 
Теги: Минск
 
 
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В дипломатическом корпусе ожидаются кадровые перестановки.
 
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