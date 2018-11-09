Белорусские хоккеисты уверенно обыграли словенцев

Матч проходил с ощутимым преимуществом белорусов, которые открыли счет уже на 11-й секунде. Отличился Максим Парфеевец.





Почти сразу Басич сравнял счет, но затем забрасывали только белорусы. Дублем отметился Артем Кислый, а последнюю шайбу забросил Артур Гаврус.



