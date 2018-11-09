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Белорусские хоккеисты уверенно обыграли словенцев

10.11.2018 10:11 — Разное | Партизан  
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Сборная Беларуси одержала вторую победу на «Кубке четырех наций velcom». Подопечные Андрея Сидоренко обыграли словенцев — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).

Матч проходил с ощутимым преимуществом белорусов, которые открыли счет уже на 11-й секунде. Отличился Максим Парфеевец.

Почти сразу Басич сравнял счет, но затем забрасывали только белорусы. Дублем отметился Артем Кислый, а последнюю шайбу забросил Артур Гаврус.

Беларусь: Карнаухов (Мильчаков); Воробей — Антонов, Когалев — Развадовский — Парфеевец; Устиненко — Денисов, Демков — Ремезов — Кислый; Хоромандо — Крыскин, Степанов — Белевич — Гаврус; Бокун — Достанко, Дроздов — Туркин — Литвинов.

Словения: Гранчар (Ус); Стебих — Претнар, Ограньешек — Цимзар — Курайт; Маговац — Логар, Панце — Хебар — Ропрет; Селан — Планко, Зайц — Оренек — Коблар; Басич — Калан — Томазевич, Пем.

В субботу белорусы сыграют против Латвии, которая, несмотря на отсутствие всех лидеров, выиграла у Франции (4:1) и Словении (4:1).

 
 
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Сборная Беларуси одержала вторую победу на «Кубке четырех наций velcom». Подопечные Андрея Сидоренко обыграли словенцев — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).
 
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