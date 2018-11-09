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Беларусь и Россия расширят совместное производство сельхозтехники

10.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Союзное производство. Беларусь и Россия договорились увеличить выпуск совместных сельскохозяйственных машин, сообщает телеканал «МИР 24».

В России 70% тракторов – из Беларуси. Стоит задача – увеличить их производство на территории обеих стран. Один такой проект уже успешно реализован. Это союзный трактор. В этом году объем производства составил две тысячи сельхозмашин. Цифру в ближайшие пять лет хотят увеличить в три раза. 

«Белорусская сторона полагает, что в этой ситуации должен прирасти рынок белорусской сельхозтехники в Российской Федерации за счет увеличения объемов производства на совместных предприятиях», – заявил председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь 
Михаил Мясникович.

Большинство сельхозтехники в Беларуси производит Минский тракторный завод. Ежегодно с его конвейера сходит порядка 60 новых моделей.

На предприятии создают и «умные» тракторы. Беспилотный трактор представляет собой систему датчиков, которая устанавливается на технику. Видеокамеры работают с системой навигации и картами. Сенсоры и система компьютерного зрения даже ночью могут разглядеть даже небольшие объекты на расстоянии до 15 метров. Машины могут круглосуточно пахать землю, сеять, убирать урожай.




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Большинство сельхозтехники в Беларуси производит Минский тракторный завод. Ежегодно с его конвейера сходит порядка 60 новых моделей.
 
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