Беларусь и Россия расширят совместное производство сельхозтехники

Союзное производство. Беларусь и Россия договорились увеличить выпуск совместных сельскохозяйственных машин, сообщает телеканал «МИР 24».

В России 70% тракторов – из Беларуси. Стоит задача – увеличить их производство на территории обеих стран. Один такой проект уже успешно реализован. Это союзный трактор. В этом году объем производства составил две тысячи сельхозмашин. Цифру в ближайшие пять лет хотят увеличить в три раза.

«Белорусская сторона полагает, что в этой ситуации должен прирасти рынок белорусской сельхозтехники в Российской Федерации за счет увеличения объемов производства на совместных предприятиях», – заявил председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь

Михаил Мясникович.

Большинство сельхозтехники в Беларуси производит Минский тракторный завод. Ежегодно с его конвейера сходит порядка 60 новых моделей.