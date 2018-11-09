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Житель Заславля попал под поезд на переезде
10.11.2018 12:01 — Разное | Аргументы и факты
Трагедия произошла 9 ноября в 10.20 на пешеходном переходе через железнодорожный переезд станции «Беларусь», пишет
40-летний житель Заславля переходил пути и попал под поезд № 804 Минск-Вильнюс. Мужчина был смертельно травмирован.
По данному факту проводится проверка.
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По данному факту проводится проверка.
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