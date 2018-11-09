Семья с детьми спасена при пожаре в общежитии Сенно

Пожар случился 10 ноября в одном из общежитий.

Загорелась комната на 3-м этаже 3-этажного здания общежития УП «Сенненское ЖКХ». В комнате проживала 25-летняя санитарка Сенненской ЦРБ вместе с мужем и двумя детьми, пишет БЕЛТА.

Спас жильцов автономный пожарный извещатель, который вовремя сработал. Мама, папа и старший мальчик 6-ти лет смогли покинуть горящую комнату без повреждений. Годовалый малыш получил 35% ожогов тела. Он доставлен в больницу.

МЧС проводит проверку.