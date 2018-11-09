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Семья с детьми спасена при пожаре в общежитии Сенно
10.11.2018 11:45 — Разное | Аргументы и факты
Пожар случился 10 ноября в одном из общежитий.
Загорелась комната на 3-м этаже 3-этажного здания общежития УП «Сенненское ЖКХ». В комнате проживала 25-летняя санитарка Сенненской ЦРБ вместе с мужем и двумя детьми, пишет
Спас жильцов автономный пожарный извещатель, который вовремя сработал. Мама, папа и старший мальчик 6-ти лет смогли покинуть горящую комнату без повреждений. Годовалый малыш получил 35% ожогов тела. Он доставлен в больницу.
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