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Владислав Гончаров и Олег Рябцев стали чемпионами мира по прыжкам на батуте

10.11.2018 10:56 — Разное | Аргументы и факты  
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Владислав Гончаров и Олег Рябцев стали чемпионами мира по прыжкам на батуте
Фото из открытых источников

В России проходит Чемпионат мира по прыжкам на батуте. Первую медаль в копилку сборной Беларуси принесли олимпийский чемпион Владислав Гончаров и Олег Рябцев.

Владислав Гончаров и Олег Рябцев стали чемпионами мира по прыжкам на батуте Белорусские журналисты признали лучшим спортсменом года Татьяну Петреню

Наши спортсмены стали лучшими в синхронных прыжках. Гончаров и Рябцев получили от судей 52.510 балла и оказались недосягаемыми для соперников. «Серебро» завоевала пара из Франции Себастьен Мартини и Ален Моранте (51,850), «бронзовыми» призерами стали австралийцы Тай Сводлинг и Доминик Кларк (51,270).

Примечательно, что год назад на Чемпионате мира в Болгарии Владислав Гончаров и Олег Рябцев также первенствовали в этом виде программы.

Чемпионат мира по прыжкам на батуте в Санкт-Петербурге завершится 10 ноября. Спортсмены разыграют медали в индивидуальных видах программы.

 
 
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Белорусским спортсменам не было равных в синхронных прыжках на Чемпионате мира по прыжкам на батуте в российском Санкт-Петербурге.
 
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