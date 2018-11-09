Владислав Гончаров и Олег Рябцев стали чемпионами мира по прыжкам на батуте

В России проходит Чемпионат мира по прыжкам на батуте. Первую медаль в копилку сборной Беларуси принесли олимпийский чемпион Владислав Гончаров и Олег Рябцев.

Наши спортсмены стали лучшими в синхронных прыжках. Гончаров и Рябцев получили от судей 52.510 балла и оказались недосягаемыми для соперников. «Серебро» завоевала пара из Франции Себастьен Мартини и Ален Моранте (51,850), «бронзовыми» призерами стали австралийцы Тай Сводлинг и Доминик Кларк (51,270).

Примечательно, что год назад на Чемпионате мира в Болгарии Владислав Гончаров и Олег Рябцев также первенствовали в этом виде программы.

Чемпионат мира по прыжкам на батуте в Санкт-Петербурге завершится 10 ноября. Спортсмены разыграют медали в индивидуальных видах программы.