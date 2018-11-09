Новое здание Верховного Суда: герб $ 112 тыс., люстра $ 90 тыс.

спрашивает глава БеларусиЕще в мае председатель суда Валентин Сукало пообещал главе государства уложиться в срок, но не удалось. Возможно, строители и архитекторы не рассчитали цен, о части которых знаем из тендеров государственных закупок.Герб и эта надпись – Верховный Суд Республики Беларусь – обошлись государству примерно в 112 тысяч долларов. Если представим, что половину занимает герб, то каждая буковка обходится примерно в 2 тысячи долларов.Хрустальная люстра для холла у главного входа – около 90 тысяч долларов, одних только художественных изделий – на 830 тысяч долларов. Предусмотрены даже вип-санузлы и фонтан за 300 тысяч долларов.Продолжение – в видеоматериале.