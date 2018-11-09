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Новое здание Верховного Суда: герб $ 112 тыс., люстра $ 90 тыс.
Вот так выглядит здание Верховного Суда. Но тем, кто там работает, это уже не подходит. Ждать осталось недолго, в скором времени они смогут переехать в новое комфортное здание в парковой зоне на берегу Свислочи напротив резиденции Лукашенко на улице Орловской.
«Вы контролируете строительство, хотелось бы знать, как оно продвигается, успеем ли мы ко Дню Октябрьской революции народу принести подарок к 7 ноября?» – спрашивает глава Беларуси Александр Лукашенко.
Еще в мае председатель суда Валентин Сукало пообещал главе государства уложиться в срок, но не удалось. Возможно, строители и архитекторы не рассчитали цен, о части которых знаем из тендеров государственных закупок.
Герб и эта надпись – Верховный Суд Республики Беларусь – обошлись государству примерно в 112 тысяч долларов. Если представим, что половину занимает герб, то каждая буковка обходится примерно в 2 тысячи долларов.
Хрустальная люстра для холла у главного входа – около 90 тысяч долларов, одних только художественных изделий – на 830 тысяч долларов. Предусмотрены даже вип-санузлы и фонтан за 300 тысяч долларов.
Продолжение – в видеоматериале.
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Вот так выглядит здание Верховного Суда. Но тем, кто там работает, это уже не подходит.
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