Елена Темникова рассказала о своей болезни



Фото: Екатерина Лызлова / РИА «Новости»

инстаграме

По ее словам, из-за данного заболевания у нее проблемы с кожей на лице.Она также добавила, что это «самый легкий» возможный побочный эффект.подчеркнула, что не хочет обсуждать свою болезнь подробно.