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Елена Темникова рассказала о своей болезни
Фото: Екатерина Лызлова / РИА «Новости»
По ее словам, из-за данного заболевания у нее проблемы с кожей на лице.
Она также добавила, что это «самый легкий» возможный побочный эффект.
Елена Темникова подчеркнула, что не хочет обсуждать свою болезнь подробно.
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Певица Елена Темникова в инстаграме заявила, что страдает от аутоимунного заболевания.
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