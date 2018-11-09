"БелДжи" увеличит производство Geely до 25 тысяч автомобилей

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говорит, автоэксперт.Однако пока «БелДжи» делает ставку прежде всего на внедорожники. Этот сегмент выделяется высокими ценами. А исходя из этого опыта, в России купили чуть более двух тысяч «Джили». Похоже, что российский покупатель отдает предпочтение проверенным брендам.