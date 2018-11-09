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Рыбаки выловили из Москвы-реки сумку с пистолетами и боеприпасами

10.11.2018 11:29 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
По сообщениям источника в правоохранительных органах, возбуждено уголовное дело.

Рыбаки случайно выловили со дна Москвы-реки в центре столицы сумку с арсеналом оружия и боеприпасов. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Рыбаки в районе Набережной Тараса Шевченко выловили кожаную сумку черного цвета, в которой было несколько образцов оружия и боеприпасов. Они вызвали полицию и передали находку сотрудникам на исследование. Оружие было упаковано в пластиковые контейнеры, а смазанные оружейным маслом патроны - в полиэтиленовые мешки", - сказал собеседник агентства.

По его словам, среди найденного - пистолет Макарова, который был переделан под стрельбу боевыми патронами из охолощенной модели, сигнальный пистолет "МР 371", также переделанный под стрельбу боевыми патронами, револьвер Zoraki Lom-S калибра 5,6 мм, четыре пневматических пистолета и револьвера и порядка 40 боевых патронов различного калибра. "Экспертиза показала, что часть найденных предметов является боевым орудием, пригодным к стрельбе. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные перевозка, хранение, сбыт или ношение огнестрельного оружия")", - отметил источник.

 
 
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По сообщениям источника в правоохранительных органах, возбуждено уголовное дело.
 
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