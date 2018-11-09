Рыбаки выловили из Москвы-реки сумку с пистолетами и боеприпасами

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Рыбаки случайно выловили со дна Москвы-реки в центре столицы сумку с арсеналом оружия и боеприпасов. Об этомсообщил источник в правоохранительных органах.- сказал собеседник агентства.По его словам, среди найденного - пистолет Макарова, который был переделан под стрельбу боевыми патронами из охолощенной модели, сигнальный пистолет "МР 371", также переделанный под стрельбу боевыми патронами, револьвер Zoraki Lom-S калибра 5,6 мм, четыре пневматических пистолета и револьвера и порядка 40 боевых патронов различного калибра.- отметил источник.