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Минлесхоз напомнил, что охота в тумане запрещена

10.11.2018 10:58 — Разное | Интерфакс  
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Министерство лесного хозяйства напоминает охотникам о том, что в соответствии с пунктом 150 Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты, вступивших в силу с 25 сентября 2018 года,  стрельба из огнестрельного оружия в тумане запрещается, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. 

В частности, в правилах прописано, что запрещается "производить стрельбу на шум, шорох, по неясно видимой цели, в тумане, в сильный снегопад, в сумерках, против солнца и при других условиях плохой видимости, а также по взлетающей птице ниже 2,5 метра в условиях ограниченной видимости".

В Минлесхозе просят граждан учитывать погодные условия и соблюдать правила безопасности охоты. 

 
 
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Министерство лесного хозяйства напоминает охотникам о том, что в соответствии с пунктом 150 Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты, вступивших в силу с 25...
 
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