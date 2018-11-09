Трамп раскритиковал предложение Макрона создать европейские вооруженные силы

Президент США Дональд Трамп в субботу раскритиковал заявление французского лидера Эмманюэля Макрона о том, что в Европе должны задуматься о создании собственных вооруженных сил.

"Президент Франции Э.Макрон только что предложил, чтобы Европа создала свои собственные вооруженные силы для защиты от США, Китая и России. Это очень обидно и, может, Европе следует сначала заплатить свою справедливую часть взносов в НАТО, которую финансирует в основном США?", - написал Д.Трамп в своем Twitter.

Ранее Э.Макрон заявил, что Европа нуждается в собственной армии с целью снижения зависимости от Вашингтона в сфере обороны.