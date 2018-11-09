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На закрытии «Лiстапада» федерация кинокритиков выступила против цензуры Минкульта
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9 ноября завершился кинофестиваль «Лiстапад». Победила картина румынского режиссёра «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары». А Международная федерация кинокритиков на церемонии закрытия фестиваля выразила протест Министерству культуры по поводу цензуры. Об этом сообщают в telegram-канале «
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Победители
Жюри единогласно решило присудить Гран-при «Золото «Лiстапада» фильму режиссера Раду Жуде «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары» (Румыния, Чехия, Франция, Болгария, Германия).
В национальном конкурсе лучшим игровым фильмом назвали польскую работу Мары Тамкович «Дочь», лучшим документальным − «Песни для Кита» Руслана Федотова. Среди анимационных фильмов награду отдали работе «Лагодны воўк» Натальи Дарвиной.
Гран-при в основном конкурсе документального кино получила украинская картина «Домашние игры» режиссера Алисы Коваленко.
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9 ноября завершился кинофестиваль «Лiстапад». Победила картина румынского режиссёра «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары». А Международная...
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