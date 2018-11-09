На закрытии «Лiстапада» федерация кинокритиков выступила против цензуры Минкульта

9 ноября завершился кинофестиваль «Лiстапад». Победила картина румынского режиссёра «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары». А Международная федерация кинокритиков на церемонии закрытия фестиваля выразила протест Министерству культуры по поводу цензуры. Об этом сообщают в telegram-канале « Священный Белавуд ».

Этот фестиваль запомнился скандалом вокруг отбора на Национальный конкурс. 22 октября стало известно , что фильмы на конкурс будет отбирать комиссия под руководством первого замминистра культуры (раньше этим занималась дирекция фестиваля). Режиссёры двух фильмов в качестве протеста сняли свои картины с участия, а беларуская Гильдия продюсеров и кинопроизводителей заявила, что готовит обращение в FIAPF (Международную федерацию ассоциаций кинопродюсеров) об этой ситуации.

Победители

Жюри единогласно решило присудить Гран-при «Золото «Лiстапада» фильму режиссера Раду Жуде «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары» (Румыния, Чехия, Франция, Болгария, Германия).

В национальном конкурсе лучшим игровым фильмом назвали польскую работу Мары Тамкович «Дочь», лучшим документальным − «Песни для Кита» Руслана Федотова. Среди анимационных фильмов награду отдали работе «Лагодны воўк» Натальи Дарвиной.

Гран-при в основном конкурсе документального кино получила украинская картина «Домашние игры» режиссера Алисы Коваленко.

Протест

Как сообщили в telegram-канале «Священный Белавуд», Международная федерация кинокритиков на закрытии «Лістапада» со сцены выразила протест Минкульту по поводу цензуры в Нацконкурсе.