Умер писатель Владислав Ахроменко

В возрасте 53 лет умер беларуский писатель, драматург, киносценарист и журналист Владислав Ахроменко, сообщает «Радыё Рацыя». Причина смерти − инфаркт, который он перенёс в конце октября. 29 октября его доставили в больницу в Белостоке.

Владислав Ахроменко родился 29 января 1965 года в Гомеле. Учился в специальной школе при Беларуской государственной консерватории по классу фортепиано, в Гомельском музыкальном училище, а затем в Беларуской государственной консерватории. Работал преподавателем в музшколе в Лоеве, потом ушёл в журналистику. С 1993 года сотрудничал с кинокомпаниями и издательства. Написал не меньше 200 коммерческих романов и киносценариев.

Писал детективы, триллеры, альтернативную историю. С Максимом Климковичем подготовил книгу прозы «Здані і пачвары Беларусі», кинороман «Янкі, альбо Астатні наезд на Літве» и «Праўдзівая гісторыя Кацапа, Хахла і Бульбаша». Рассказы, новеллы, эссе Владислава Ахроменко печатались в коллективных сборниках, альманахах и журналах. Произведения переведены на украинский, чешский, русский и польский языки. Лауреат национального конкурса молодых исполнителей в 1977 году.