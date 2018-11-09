ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прямые линии и приемы граждан в Вороновском районе

10.11.2018 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Прямые линии и приемы граждан в Вороновском районе

13 ноября с 10.00 до 11.00 начальник отдела образования Вороновского райисполкома Валентина Винцентовна ЛЮЛЕНКО по телефону 2-14-58 проведет прямую линию по вопросам образования и воспитательной работы.

 

13 ноября с 10.00 до 11.00 начальник управления по труду, занятости и социальной защите Вороновского райисполкома Наталья Анатольевна КУШЕЛЕВИЧ по телефону 4-32-00 проведет прямую линию по вопросам пенсионного обеспечения, занятости, оказания адресной и материальной помощи.

 

14 ноября с 10.00 до 12.00 начальник Вороновского районного отдела Следственного комитета Алексей Александрович КАШЛЕЙ по телефону 2-02-41 проведет прямую линию, а 21 ноября с 10.30 до 12.30 — выездной прием граждан в Беняконском сельском исполнительном комитете.

Граждане могут задать вопросы, относящиеся к компетенции Следственного комитета, в том числе связанные с расследованием преступлений, профессиональной деятельностью органов предварительного расследования. Предварительная запись на прием по телефону 2-02-41.

 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
13 ноября с 10.00 до 11.00 начальник отдела образования Вороновского райисполкома Валентина Винцентовна ЛЮЛЕНКО по телефону 2-14-58 проведет прямую линию по вопросам...
 
Новости дня
Новости разные
 
"В магазин можем сходить только за хлебом". Как живет семья, которая оказалась за чертой бедности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.11.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика