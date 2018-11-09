Прямые линии и приемы граждан в Вороновском районе





13 ноября с 10.00 до 11.00 начальник отдела образования Вороновского райисполкома Валентина Винцентовна ЛЮЛЕНКО по телефону 2-14-58 проведет прямую линию по вопросам образования и воспитательной работы.

13 ноября с 10.00 до 11.00 начальник управления по труду, занятости и социальной защите Вороновского райисполкома Наталья Анатольевна КУШЕЛЕВИЧ по телефону 4-32-00 проведет прямую линию по вопросам пенсионного обеспечения, занятости, оказания адресной и материальной помощи.

14 ноября с 10.00 до 12.00 начальник Вороновского районного отдела Следственного комитета Алексей Александрович КАШЛЕЙ по телефону 2-02-41 проведет прямую линию, а 21 ноября с 10.30 до 12.30 — выездной прием граждан в Беняконском сельском исполнительном комитете.

Граждане могут задать вопросы, относящиеся к компетенции Следственного комитета, в том числе связанные с расследованием преступлений, профессиональной деятельностью органов предварительного расследования. Предварительная запись на прием по телефону 2-02-41.