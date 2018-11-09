Испытано на себе. Как я «попала» на $250 в польской больнице с белорусской страховкой

Оформляя стандартную страховку для выезжающих за границу, я, как и многие туристы, была уверена, что в случае чего родное страхование не подведет и мне не придется за свой счет поднимать недешевую зарубежную медицину. Но на деле едва не попала на 250 долларов.



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Корреспондент Intex-press Людмила Стецко в польской больнице. Фото: личный архив