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Испытано на себе. Как я «попала» на $250 в польской больнице с белорусской страховкой

10.11.2018 12:45 — Разное | Виртуальный Брест  
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Оформляя стандартную страховку для выезжающих за границу, я, как и многие туристы, была уверена, что в случае чего родное страхование не подведет и мне не придется за свой счет поднимать недешевую зарубежную медицину. Но на деле едва не попала на 250 долларов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60495.php

Испытано на себе. Как я «попала» на 0 в польской больнице с белорусской страховкой

Корреспондент Intex-press Людмила Стецко в польской больнице. Фото: личный архив

 
 
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Оформляя стандартную страховку для выезжающих за границу, я, как и многие туристы, была уверена, что в случае чего родное страхование не подведет и мне не придется...
 
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