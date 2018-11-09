В Городке принимали методистов

Семинар работников Витебского областного Дворца детей и молодежи для педагогов дополнительного образования и учителей района прошел на базе СШ № 2 г. Городка 29 октября.





В работе участвовали завотделом организационно-методической работы ВОДДиМ Галина Гарбодей и начальник отдела по образованию райисполкома Наталья Береснева.







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