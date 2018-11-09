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"Драко, это ты?". Фанаты не сразу узнали постаревшего актера, который сыграл Драко Малфоя
Британский актер Том Фелтон, наиболее известный по роли Драко Малфоя в серии фильмов о Гарри Поттере, заметно изменился. Недавно он
Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя, давно не появлялся в поле зрения СМИ. Для съемок передачи Good Morning Britain актер пришел в розовой толстовке на молнии, черной футболке и очках. Зрители обратили внимание, что актер сильно изменился. Некоторые отметили его неряшливый вид и не самую удачную прическу.
«Драко, это ты?», «Малфой уже не тот», «Что с ним произошло?», «Я не узнаю Тома», «Ему уже 30 лет, вы забыли?», «У Фелтона свой стиль», «Нормально он выглядит», — пишут в соцсетях.
Фелтон начал сниматься в «Гарри Поттере», когда ему было 13. Сейчас британскому актеру 31 год. Вот несколько актуальных фото из его Instagram.
Стоит сказать, что после съемок в «Гарри Поттере» Том Фелтон ушел в рыболовную сферу, поступил в профильный университет. Но вскоре вернулся в кино. Том по сей день поддкрживает дружеские отношения с коллегами по волшебной саге.
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Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя, давно не появлялся в поле зрения СМИ. Недавно он был гостем телепередачи Good Morning Britain. Не все фанаты сходу узнали Фелтона.
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