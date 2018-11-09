ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Драко, это ты?". Фанаты не сразу узнали постаревшего актера, который сыграл Драко Малфоя

10.11.2018 11:26 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Британский актер Том Фелтон, наиболее известный по роли Драко Малфоя в серии фильмов о Гарри Поттере, заметно изменился. Недавно он был гостем телепередачи Good Morning Britain. Не все фанаты сходу узнали Фелтона. После эфира twitter заполнился шутками в стиле: «Драко, это ты?» и «Что с тобой, Малфой?».


Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя, давно не появлялся в поле зрения СМИ. Для съемок передачи Good Morning Britain актер пришел в розовой толстовке на молнии, черной футболке и очках. Зрители обратили внимание, что актер сильно изменился. Некоторые отметили его неряшливый вид и не самую удачную прическу.

«Драко, это ты?», «Малфой уже не тот», «Что с ним произошло?», «Я не узнаю Тома», «Ему уже 30 лет, вы забыли?», «У Фелтона свой стиль», «Нормально он выглядит», — пишут в соцсетях.

Фелтон начал сниматься в «Гарри Поттере», когда ему было 13. Сейчас британскому актеру 31 год. Вот несколько актуальных фото из его Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Tom Felton (@t22felton) 3 Авг 2017 в 9:12 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Tom Felton (@t22felton) 11 Сен 2017 в 1:40 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Tom Felton (@t22felton) 12 Сен 2018 в 8:25 PDT

Стоит сказать, что после съемок в «Гарри Поттере» Том Фелтон ушел в рыболовную сферу, поступил в профильный университет. Но вскоре вернулся в кино. Том по сей день поддкрживает дружеские отношения с коллегами по волшебной саге.

Читайте также
«Только молнии на лбу не хватает»: Рэдклиффу показали двойника Гарри Поттера из Красноярска
Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда уже с 15 ноября в Минске

***

10 ноября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появится возможность получить один из десяти бесплатных пригласительных на гастрономический фестиваль в рамках конгресса для родителей «МамаPro». Счастливчикам пригласительные достанутся бесплатно, победители будут объявлены 16 ноября.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя, давно не появлялся в поле зрения СМИ. Недавно он был гостем телепередачи Good Morning Britain. Не все фанаты сходу узнали Фелтона.
 
Новости дня
Новости разные
 
Деды навоевали: В России выбросили на свалку надгробия героев СССР
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.11.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика