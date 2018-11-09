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Ближе к нам: бывший командующий российскими войсками в Сирии возглавил Западный военный округ

10.11.2018 13:05 — Разное | Партизан  
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Бывший командующий российской группировкой в Сирии генерал-полковник Александр Журавлев назначен командующим войсками Западного военного округа.



Экс-командующий войсками ЗВО Андрей Картаполов в июле получил должность замминистра обороны России.

Господин Журавлев на службе в Вооруженных силах с 1982 года. С сентября 2015 года он руководил штабом группировки российских войск в Сирии (получил за это звание «Герой России»), затем возглавил группировку, был переведен на должность заместителя начальника Генштаба, предложен на пост командующего ВВО, а после вновь отправлен командовать группировкой в рамках операции «Возмездие».

 
 
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Бывший командующий российской группировкой в Сирии генерал-полковник Александр Журавлев назначен командующим войсками Западного военного округа.
 
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