Коммерсантъ: «Лукашенко и остальные, судя по всему, были за любой кипеш, кроме голодовки»

Андрей Колесников написал о том, какой оказалась цена титанических усилий лидеров шести стран, пытавшихся выбрать для себя генсека ОДКБ.





Приведем фрагменты публикации.





«Дело в том, что ОДКБ лишилась, как известно (не всем, конечно, но все-таки), своего генерального секретаря. Юрий Хачатуров, бывший генсек, был отозван со своего поста Арменией, а точнее ее харизматиком (да, кажется, именно так) Николом Пашиняном в связи с тем, что обвиняется (по странному совпадению опять прежде всего Николом Пашиняном) в разгоне протестов армянской оппозиции в марте 2008 года.





И теперь во весь рост встал вопрос: кто вместо него? Это была без преувеличения главная и даже единственная интрига саммита ОДКБ».





Путин опоздал на саммит на полтора часа.





«Время шло, а Владимира Путина все еще не было. Так что мысль о том, что сегодня или никогда, теперь была связана уже лично с ним. Да приедет ли вообще?





Общая ситуация усугублялась тем, что в кулуарах ОДКБ кто-то подбросил мысль о том, что в Астане, а может быть, даже и на саммите может появиться Илон Маск, с которым Казахстан с некоторых пор, похоже, связывает свое космическое будущее (а не с Россией, вот что случилось). И эта мысль вообще переворачивала всю ситуацию с ног на голову и даже, возможно, вверх дном. Что же будет в связи с новым генсеком и вообще? Да неужели правда Илон Маск может оказаться в Астане?.. И уж не он ли?!.





…Через четверть часа приехал все-таки и Владимир Путин, и все началось.





Пока лидеры обменивались в алфавитном порядке, появилась информация, что согласованной кандидатурой является все-таки представитель Беларуси.





Что ж, это означало, что Александр Лукашенко опять всех переиграл.





При этом так же внезапно, как и начались, утихли разговоры про Илона Маска. Он просто, видимо, померк на фоне таких фигур, как Станислав Зась».





Александр Лукашенко и секретарь Совбеза Беларуси Станислав Зась. Фото Алексей Дружинин / РИА Новости





Как отмечает спецкор «Коммерсанта», переговоры продолжались невыносимо долго, дольше всего обсуждали именно кандидатуру генсека.





«Идея белорусского генсека встретила мощное сопротивление привыкшего в последнее время побеждать Никола Пашиняна. Кандидатура армянского генсека не устраивала не привыкшего в последнее время проигрывать Владимира Путина (а что если это будет первый раз?). Александр Лукашенко и остальные, судя по всему, были за любой кипеш, кроме голодовки, тем более что обед, котор х покормил Нурсултан Назарбаев, был превосходен».









Итоги переговоров, которые длились несколько часов, удивили журналиста: так ничего и не придумали и договорились окончательное решение принять 6 декабря в Санкт-Петербурге.





«И только когда события этого дня оказались исчерпаны, стало очевидно невероятное. Да какая, к черту, разница, кто будет генсеком ОДКБ? Ну какая?! Никакой ровным счетом. Эти секретари меняются раз в три года, и до сих пор от того, кто насколько вдохновенно трудился на этом посту, не зависело ровным счетом ничего — ни в жизни этой организации, ни в жизни вообще. А главное — и никогда не будет зависеть», подвел итог Андрей Колесников.