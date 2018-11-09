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И все-таки белорусский "Юнисон"? Законсервированный завод GM в Санкт-Петербурге перезапустит таинственный инвестор

10.11.2018 12:51 — Разное | Партизан  
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Автозавод General Motors в поселке Шушары под Санкт-Петербургом наконец-то нашел покупателя. Предприятие, законсервированное летом 2015 года, скоро возобновит выпуск автомобилей. Но каких?

И все-таки белорусский "Юнисон"? Законсервированный завод GM в Санкт-Петербурге перезапустит таинственный инвестор
В октябре этого года стало известно о том, что "Юнисон" вновь проявляет интерес к простаивающей "джиэмовской" площадке, а накануне ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Санкт-Петербурга Сергея Мовчана сообщил, что на завод GM действительно нашелся покупатель, что сделка будет закрыта до конца текущего года и что новый владелец намерен возобновить в Шушарах производство автомобилей. Имя покупателя, впрочем, не называется, известно лишь, что это некая российская, а не белорусская компания. Но по данным газеты "Коммерсантъ", за российской компанией все же стоит "Юнисон" - новое юрлицо понадобилось, чтобы на бизнес не повлияла напряженность (имеющаяся и потенциальная) в российско-белорусских отношениях.

Официально о появлении в России нового автопроизводителя будет объявлено, видимо, уже после завершения сделки, то есть ближе к концу года. Как он будет называться и какие машины будет выпускать, пока можно только гадать, но в числе явных претендентов видятся легковушки и кроссоверы китайской фирмы Zotye, с которой у "Юнисона" уже налажены прочные взаимоотношения. По словам заместителя генерального директора "Зоти Мотор Рус" Александра Гнездюка, в недалеком будущем Zotye планирует запустить в России сразу несколько новинок, и вполне возможно, что хотя бы часть из них "пропишется" в Шушарах, пишет портал kolesa.ru.


Завод GM изначально был рассчитан на выпуск 98 тысяч машин в год с возможностью повышения мощности до 230 тысяч в год. Ясно, что на первых парах "Юнисону" (если де-факто, конечно, покупателем является именно он) вряд ли удастся загрузить "китайцами" все имеющиеся в Шушарах мощности, так что площадку могут сделать мультибрендовой и наращивать производство за счет моделей других автопроизводителей, причем вовсе не обязательно китайских, и тогда бывший завод GM станет конкурентом калининградскому "Автотору".


 
 
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Автозавод General Motors в поселке Шушары под Санкт-Петербургом наконец-то нашел покупателя. Предприятие, законсервированное летом 2015 года, скоро возобновит выпуск...
 
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