Машина Департамента охраны попала под лося









Как выясняется, служебный автомобиль принадлежит Департаменту охраны МВД Беларуси. В его пресс-службе опровергли некоторые обстоятельства произошедшего.





abw.by в пресс-службе, все произошло не в Молодечненском районе, как отмечалось в соцсетях, а на 48-м км трассы Как сообщилив пресс-службе, все произошло не в Молодечненском районе, как отмечалось в соцсетях, а на 48-м км трассы Минск Гродно около 21.00.





"Хотелось бы отметить, что наш автомобиль не сбивал лося. Животное, которое внезапно вышло на проезжую часть, сбил житель Минска, который двигался за рулем личного автомобиля. Затем тушу отбросило на полосу встречного движения, где двигался служебный автомобиль Департамента охраны. Вины наших сотрудников в ДТП нет. В обстоятельствах разбирались инспекторы ГАИ", - сообщили в пресс-службе.



