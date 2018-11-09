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Машина Департамента охраны попала под лося
7 ноября появилась информация о том, что милицейский автомобиль якобы сбил лося. Фото с места происшествия появилось в соцсетях, в группе "ЧП Беларусь/Будь в курсе".
Как выясняется, служебный автомобиль принадлежит Департаменту охраны МВД Беларуси. В его пресс-службе опровергли некоторые обстоятельства произошедшего.
Как сообщили
"Хотелось бы отметить, что наш автомобиль не сбивал лося. Животное, которое внезапно вышло на проезжую часть, сбил житель Минска, который двигался за рулем личного автомобиля. Затем тушу отбросило на полосу встречного движения, где двигался служебный автомобиль Департамента охраны. Вины наших сотрудников в ДТП нет. В обстоятельствах разбирались инспекторы ГАИ", - сообщили в пресс-службе.
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7 ноября появилась информация о том, что милицейский автомобиль якобы сбил лося. Фото с места происшествия появилось в соцсетях, в группе "ЧП Беларусь/Будь в курсе".
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