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Машина Департамента охраны попала под лося

10.11.2018 12:45 — Разное | Партизан  
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7 ноября появилась информация о том, что милицейский автомобиль якобы сбил лося. Фото с места происшествия появилось в соцсетях, в группе "ЧП Беларусь/Будь в курсе".



Как выясняется, служебный автомобиль принадлежит Департаменту охраны МВД Беларуси. В его пресс-службе опровергли некоторые обстоятельства произошедшего.

Как сообщили abw.by в пресс-службе, все произошло не в Молодечненском районе, как отмечалось в соцсетях, а на 48-м км трассы Минск - Гродно около 21.00.

"Хотелось бы отметить, что наш автомобиль не сбивал лося. Животное, которое внезапно вышло на проезжую часть, сбил житель Минска, который двигался за рулем личного автомобиля. Затем тушу отбросило на полосу встречного движения, где двигался служебный автомобиль Департамента охраны. Вины наших сотрудников в ДТП нет. В обстоятельствах разбирались инспекторы ГАИ", - сообщили в пресс-службе.  


 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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7 ноября появилась информация о том, что милицейский автомобиль якобы сбил лося. Фото с места происшествия появилось в соцсетях, в группе "ЧП Беларусь/Будь в курсе".
 
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